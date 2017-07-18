На днях в столице по адресу Рудаки 85, открыл свои двери новый магазин. Теперь в городе и стране два мировых, лидирующих спортивных брэнда: ADIDAS и ASICS.

ASICS - японская корпорация, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, основанная в 1949 году.

Сразу после II-ой мировой войны, основатель компании (на тот момент компания называлась Onitsuka Co. Ltd.) Кихачиро Оницука задался вопросом: "Что я могу сделать для молодежи, чтобы дать им лучшее будущее?" ведь после войны на улицах было огромное кол-во беспризорных детей. Он решил создать спортивный бренд для всех, чтобы с помощью спорта воодушевить страну в тяжелые для нее времена.

Принципы

Философия компании заключена уже в самом ее названии, аббревиатуре известного высказывания Anima Sano in Corpore Sano, что в переводе с латыни означает «В здоровом теле — здоровый дух». Компания ASICS использует в своей работе японский принцип «Кайзен», который означает поиск возможностей для постоянного движения вперед. Следуя своей философии, каждая новая идея, каждая инновация нацелена на создание лучшего продукта. Миссия ASICS - стать брендом номер один, для энтузиастов спорта. Чтобы достичь цели, они продолжают изучать организм человека, его возможности в спортивной деятельности и внедрять улучшения в свои продукты.

Интересно, но факт:

Основатели компании NIKE, бегун Фил Найт и его тренер Билл Бауэрман, в начале 60-х г. были дистрибьютерами производителя японской обуви Onitsuka Tiger (ASICS) в США. Первый заказ был на 300 пар обуви, которые продавались с багажника машины. В 1964 г. Фил и Билл продали 1, 300 пар кроссовок. С каждым годом продажи японских кроссовок росли. К 1971 году ребята поняли, что изучили технологию производства и искусство продаж и решили прекратить сотрудничество с Onitsuka Tiger (ASICS). Так была основана корпорация NIKE, Inc. Остальное история…

Обувь и Технологии ASICS

Каждая модель кроссовок ASICS - уникальна. За неповторимым дизайном скрываются сложнейшие технологии, над которыми работали годами, изучая строение и динамику стопы, доводя каждую мелочь до совершенства.

Сердце компании ASICS – это Научно-исследовательский институт спорта в городе Кобе (Япония), в котором работает более 100 исследователей, ученых и инженеров. ASICS преобразовывает новейшие разработки в высокофункциональную продукцию с эффектным дизайном.

Институт спорта занимает площадь в 16000 м2, на которой также располагаются беговые дорожки и самые различные спортивные сооружения. Глубокое понимание особенностей человеческого тела лежит в основе процесса разработки новой продукции компанией ASICS. Компания настолько предана своему делу, что в стремлении разработать идеальную колодку сотрудники компании ASICS измерили стопы 20 тыс. атлетов Японии.

Технология ASICS Гель

1985 году корпорация ASICS разработала новую технологию ASICS Гель®, которая представляет собой исключительно эффективную амортизационную систему, и по сей день любима спортсменами-профисионалами. Она существенно снижает давление и напряжение, которым подвергаются ноги людей, занимающихся бегом и ходьбой. Благодаря производству обуви с улучшенными биомеханическими характеристиками компания ASICS была выбрана в качестве эксклюзивного партнера Международной федерации спортивной медицины.

Сегодня материал ASICS Гель® производится любых форм и размеров.

Материал DuoTech и технология Biomorphic Evolution представляют собой две ключевые инновационные разработки компании ASICS. DuoTech – это сочетание высококачественных материалов, которые защищают от любых погодных условий и создают комфорт при ношении одежды во время занятий любыми видами активного отдыха.

По всему миру от Стокгольма и Рима до Нью-Йорка и Мельбурна компания ASICS занимает первое место по количеству участников марафонских забегов, отдающих предпочтение ее продукции.

Размещение полосок на боках кроссовок ASICS® представляет собой торговую марку корпорации ASICS и является зарегистрированной торговой маркой.

Сегодня ASICS предоставляет огромный ассортимент кроссовок для мужчин, женщин и детей для различных нужд и под индивидуальные строения стоп.