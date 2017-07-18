Правительство Кыргызстана приняло постановление, предусматривающее определение уровня владения государственным языком кандидатами на должность президента КР по системе «Кыргызтест», пишет Кабар.

Система разработанная для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы «Кыргызтест»: элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).

Согласно ст.51 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» кандидаты на должность Президента КР должны владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции В2 - «выше среднего», что входит в категорию двух высших уровней владения языком.

Как отмечает издание, тестирование кандидатов по системе «Кыргызтест» будет проводить экспертная комиссия, созданная уполномоченным государственным органом в области развития государственного языка.

Общий балл по результатам четырех субтестов «1. Лексика, грамматика, письмо», «2. Аудирование», «3. Чтение», «4. Говорение» будет выставлен экспертной комиссией.

Система «Кыргызтест» разработана в соответствии с международными стандартами. Процесс сдачи в последующем будет полностью компьютеризирован, для исключения человеческого фактора при оценке. Предполагается, что компьютерная система будет объективно подсчитывать баллы на основании сданного теста и выдавать результаты.

В Кыргызстане проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 15 октября. На сегодняшний день заявления в ЦИК подали 29 претендентов. Для регистрации в качестве кандидатов им необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти экзамен на знание кыргызского языка.

Согласно конституции Кыргызстана, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря этого года.