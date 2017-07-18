Суд Стамбула принял решение об аресте директора международной правозащитной организации Amnesty International в Турции Идиль Эсер и еще пяти активистов организации, об этом со ссылкой на CNN Turk сообщает РИА Новости.

Эсер в числе 12 активистов правозащитной организации были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Отмечается, что суд оставил под стражей шестерых активистов Amnesty International, среди которых Эсер, граждане Швеции Али Гхрави и Германии Петер Штойдтнер, по обвинению в "оказании поддержки террористической организации". Другие задержанные освобождены под подписку о невыезде.