Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Адиля Тойгонбаева к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тысяч сомов. Кроме того, бывшего зятя первого президента КР обязали выплатить в пользу потерпевшего ОАО "Международный аэропорт Манас" 677 млн 291 тысячу сомов, сообщает Аззатык.

Мера пресечения избрана в виде заочного заключения под стражу, так как Адиль Тойгонбаев скрывается за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Гражданин Казахстана Адиль Тойгонбаев – бывший муж старшей дочери первого президента КР Аскара Акаева.

После революции 2005 года в отношении Тойгонбаева было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору", "Хищение" и "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов" Уголовного кодекса КР.



Адиль Тойгонбаев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В 2013 и 2014 годах неоднократно задерживался в Алмате и Москве. В 2016 году его задержали в Дубае, однако добиться экстрадиции Тойгонбаева властям Кыргызстана не удалось.