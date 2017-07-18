13:44, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

25-летний военнослужащий, призванный в ряды таджикской армии более года назад, был обнаружен повешенным 17 июля.

Источник в военной прокуратуре Худжандского гарнизона сообщил «АП», что солдат был найден повешенным в подвале здания Худжандского филиала Военного института.

Военнослужащий - житель селения Пошкент Истаравшанского района области Зиёдулло Сангинов - служил в воинской части 14003 (строительный батальон) города Душанбе. Недавно он был направлен в командировку в Худжанд для строительно-ремонтных работ в здании Худжандского филиала Военного института.

Военная прокуратура начала расследование по данному факту.