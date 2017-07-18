Аномальная жара, которая наблюдалась в республике 8 июля этого года, была рекордной - температура воздуха тогда поднялась до 43,7 градусов по Цельсию. Подобная температура была только в августе 2011 года: тогда было зафиксировано 43,4 градусов тепла. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Хомиджон Расулзода.

Он отметил, что жара в первой половине июля была рекордной для страны в такое время.

«Повышение температуры в Таджикистане было связано с синоптической ситуацией в Иране и Туркменистане, когда над нашей республикой установилась "термическая депрессия". Это когда температура воздуха выше, чем в окружающей тропосфере», - сказал он.

Также главный «предсказатель погоды» страны предупредил, что до конца месяца погода будет еще жарче: столбик термометра поднимется еще на пару градусов и превысит температуру прошлых лет за этот период.

В августе температура также будет выше показателей предыдущих лет на 1-2 градуса, отметил главный метеоролог Таджикистана.

По словам Расулзода, особенно повышение температуры наблюдается в высокогорьях, где таяние ледников становится причиной селей и паводков, как например, произошло в Дарвазе.

«Реки Гунт и Шохдара, которые вливаются в Пяндж, стали причиной повышения уровня воды в ней на территории Дарвоза и местности Хирманджо, что спровоцировало наводнение. Норма проточности воды в реке Пяндж в летний период составляет 400 кубических метров в секунду, когда как по нашим прогнозам, в будущем возможна ситуация, когда проточность будет составлять 600 кубических метров в секунду», — отметил Расулзода.

Между тем, как отметил Анвар Хомидов - руководитель Секретариата пилотной программы по адаптации к изменению климата Республики Таджикистан, год от года в Пакистане, Афганистане и Таджикистане температура воздуха будет нарастать, и к 2100 году в общем повысится на 8 градусов.

«Это говорит о том, что эта территория может стать горячей точкой планеты и, вполне возможно, что мы будем работать согласно так называемой катастрофической модели, когда последствия изменения климата приведут к ухудшению качества жизни населения, деградация сельского хозяйства, проблемы с пищей и водоснабжением, повышенным риском стихийных бедствий», - отметил он.

Как говорится в докладе, недавно опубликованным авторитетным Потсдамским институтом исследований воздействия климата совместно с Азиатским банком развития, в последнее десятилетие XXI века среднегодовая температура в Центрально-Азиатском и Тихоокеанском регионе повысится на 6-8 градусов по Цельсию. Одним из таких центров потепления станет территория Таджикистана и его южноазиатских соседей.