Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины.



«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», - заявил Захарченко журналистам, пишет Интерфакс.

Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.



В прес-службе главы ДНР Александра Захарченко РБК подтвердили факт заявления о создании нового государства Малороссии. «Действительно, такое заявление было сделано», - пояснил собеседник РБК в пресс-службе.



В пресс-службе МИД Украины на вопрос РБК о создании Малороссии заявили, что у них «пока нет информации».



На портале «Новости Донецкой республики» появилось сообщение, где говорится, что решение о создании Малороссии было принято совместно властями ДНР и ЛНР. Однако реакция официальных представителей ЛНР пока отсутствует.



На «официальном сайте» ДНР сообщается, что, в соответствии с подписанной в Донецке политической декларацией, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины.



«Малороссия — федеративное государство с широкой автономией регионов. Право региональных языков гарантированно сохраняется, государственным флагом признается флаг Богдана Хмельницкого» , — процитировал конституционный акт и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.



В свою очередь Захарченко заявил, что план создания Малороссии предусматривает «реинтеграцию страны через закон и Конституцию».



«Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе», — пояснил Захарченко.



По его словам, на ближайшие три года, в целях избежания хаоса, в новом государстве планируется ввести чрезвычайное положение, на время действия которого запрещается деятельность любых партий.

Находящийся с визитом в Грузии президент Украины пообещал вернуть весь Донбасс в состав страны и выразил благодарность грузинам, приехавшим в 2014 году защищать суверенитет Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с государственным визитом в Грузии, пообещал восстановить суверенитет над всей территорией Донбасса, несмотря на озвученное сегодня заявление о создании неподконтрольными Киеву властями ДНР нового государства под названием Малороссия.

По словам Порошенко, о которых сообщил на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, Малороссию постигнет та же судьба, что и забытый уже проект создания Новороссии.