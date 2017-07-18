11 августа в Hayatt Regency Dushanbe состоится громкое светское мероприятие Fashion weekend, проводимое мультибрендовым бутиком «Charme», Генеральным спонсором которого выступил Косметологический центр Промо Италия и партнером ювелирный дом «Акика». В преддверии Fashion weekend with «Charme» мы встретились с директором бутика Умедой Парсаевой, рассказавшей «АП», что будет отличать данное мероприятие от прочих светских тусовок.

- Умеда, расскажите, что ожидает участников fashion-вечеринки?

- Все карты я раскрывать не стану, скажу лишь, что такого мероприятия еще не было в городе, и оно останется в памяти наших гостей надолго. Также добавлю, что вниманию наших гостей будет представлен показ мод от ведущих дизайнеров страны Хуршеда Сатторова, Нафисы Имрановой, Умеда Кучкалиева и Мурод FASHION, мастер-классы от популярного визажиста Мавзунаи Джовид и кондитерской студии «FEYA_S BAKERY, а также фееричная шоу-программа с участием звезд таджикской эстрады Шабнами Сураё, Дилором Курбановой, Мехринигори Рустам, Фарзонаи Хуршед, Фарангис Дунё, Бехруза Зеварова и Фирузы Хофизовой которые однозначно зажгут танцпол.

- Почему выбор пал на Hayatt Regency Dushanbe?

- Потому что это место одно из немногих статусных для проведения такого рода мероприятий, где уместна красная дорожка, яркий свет софитов, фотосъемки для глянцевых изданий и пр. И, конечно же, кухня и квалифицированный персонал, соответствующие требованиям высшего общества.

- Насколько мы знаем, у вас это не первый опыт проведения светских мероприятий. Какие вечера проводились бутиком «Charme» прежде?

- Вы правы, мы активно участвуем в светской жизни столицы, стараясь не пропускать ни одного важного бомондового мероприятия. Крайним мероприятием стала проведенная нами в прошлом году «Charme party» – закрытая вечеринка, на которую были приглашены отечественные звезды и светские красавицы города. Вечеринка прошла весело и на высоком уровне, так что мы еще долго слышали слова признательности от наших гостей, которым понравились показы, новые коллекции, вкусная кухня и непринужденная атмосфера в целом. Так что приходите на Fashion weekend with «Charme» и я обещаю, что вы точно не пожалеете.

Мультибрендовый бутик «Charme» работает в индустрии моды уже более 10 лет, предоставляя одежду для современных и активных столичных модниц. За это время бутик завоевал огромную аудиторию покупательниц, среди которых примы Шабнами Сураё, Фарзонаи Хуршед, Мехринигори Рустам, модели Ёсуман Холова, Фатима Мирзохонова, Зарнигор Хусаинова, Сафина Гоибова и др.

По вопросам приобретения билетов, звоните по номеру ‎‎901 44 40 04.