Western Union ограничил возможность переводить деньги из Туркменистана. Теперь жители страны могут отправлять за рубеж не более 1050 манатов ($300 по официальному курсу) в месяц. При этом функционируют только филиалы WU, расположенные в зданиях банков, около которых выстраиваются большие очереди из желающих воспользоваться услугами компании: люди записываются за неделю, а потом каждый день ходят подтверждать свое место, передает «Хроника Туркменистана».

Тем временем банки Ашхабада ввели новые ограничения на конвертацию туркменского маната в иностранную валюту, сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на свои источники в Туркменистане. Сообщения об очередных ограничениях на обмен валюты в стране, последовали вслед за тем, как 7 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов обвинил руководство банковской сферы страны в «допущении серьезных недостатков в работе» и уволил главу Минфина. На том же заседании было объявлено о решении правительства об объединении двух банков страны – «Президентбанка» и «Халкбанка».

По словам источников в Ашхабаде, в настоящее время банки, в частности в столице, не принимают денежные средства в манатах для последующего обмена на иностранную валюту. «Например, во Внешэкономбанке у клиентов, получающих зарплату на банковский счет, спрашивают, какой банк обслуживает работодателя, и отправляют делать конвертацию именно туда, независимо, есть у клиента банка счет в банке работодателя или нет», - рассказал источник в Ашхабаде на условиях анонимности.

По его словам, представители банка объяснили данные меры тем, что банки обязали осуществлять конвертацию национального маната в иностранную валюту за счет собственных резервов, то есть валютных средств, располагаемых банками. «Раньше конвертация осуществлялась за счет средств Внешэкономбанка и Центрального банка. А теперь, банки не могут и не хотят сообщать руководству Центрального Банка, что валюта на исходе, поэтому они ограничивают обмен валюты любыми способами», - сообщил источник «Азатлыка».

До этого граждане страны при выполнении официально установленных банками Туркменистана требований о предоставлении справок о доходах, налоговых отчислениях и других имели возможность вложить денежные средства в манатах на свои пластиковые карты. Средствами, вложенными на счет в туркменских мантах, впоследствии можно воспользоваться за рубежом в иностранной валюте посредством пластиковой карты VISA.

У Центробанка дежурят полицейские. В очередях, которые стоят сутками, часто возникают перепалки и драки. В банк пускают не более пяти человек одновременно, остальные вынуждены ждать во дворе. Люди, стоящие в очередях, жалуются, что сталкиваются с проблемами даже после того, как им удается перевести деньги на счет. Иностранные банки берут высокий процент со снятых там денег. В России Сбербанк удерживает 6 процентов, Райффайзенбанк – 3 процента.

В основном это родители, чьи дети учатся за рубежом, или предприниматели, импортирующие товар из-за границы. Вкладчики пытаются перечислить деньги на карты, чтобы конвертировать их за рубежом по госкурсу. На одну карту можно зачислить не более 3500 манатов ($1000) в месяц. Зачислять могут несколько человек – близких родственников, при этом каждый из них может зачислить сумму, не превышающую его официальный месячный доход.

Об очередях и трудностях, с которыми сталкивается население страны при конвертации туркменского маната в иностранную валюту, местные СМИ не сообщают, власти страны эти проблемы не комментируют.

Туркменистан в январе 2016 года официально прекратил обмен наличной валюты в стране. Вслед за этим банки страны ввели ряд мер, ограничивающих возможности населения, в том числе предпринимателей, на осуществление конвертации по официальному курсу ЦБ Туркменистана. Официальный курс доллара, устанавливаемый Центробанком Туркменистана, с января 2015 года составляет 3,5 маната за $1. На черном рынке за $1 предлагают около 7 туркменских манатов.