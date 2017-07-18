Рахмон Зарина Эмомали - шестая дочь президента Таджикистана работает заместителем председателя «Ориёнбанка». Ее имя уже указано в разделе руководства банка вместе с другими заместителями Шухратом Исматуллоевым и Одилшо Кабировым.

Зарине Рахмон 23 года, она обучалась в колледже в Великобритании. Первое публичное появление Зарины произошло в июле 2010 года - в 16-летнем возрасте она дебютировала в роли диктора на местном телеканале.

Как отметили тогда в Комитете по телерадиовещанию, практику она прошла на Первом канале во время летних каникул, по направлению учебного заведения Великобритании, в котором она тогда училась.

В 2013 году она вышла замуж за сына начальника Службы связи Бега Зухурова.

У главы таджикского государства 7 дочерей и 2 сына, что делает его самым многодетным президентом на просторах СНГ.

Старшая дочь президента Таджикитсана Озода Рахмон - глава исполнительного аппарата президента. Муж Озоды - Джамолиддин Нуралиев работает зампредседателем Национального банка Таджикистана.

Рухшона Рахмонова является замначальником Управления международных организаций Министерства иностранных дел. Ее супруг - Шамсулло Сохибов - президент Национальной ассоциации зимних видов спорта РТ.

Старший сын президента Рустам Эмомали - мэр Душанбе.