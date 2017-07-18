Почти 88 лет назад была основана почта Советского Таджикистана. Работа ее преемника - «Почтаи Точик» - вызывает много нареканий среди населения. Руководство таджикской почты считает их необоснованными…

В редакцию «АП» обратились читатели, которые указывают на плохую работу таджикской почты.

Озода Махкамова из города Турсунзаде, бывшая работница «Почтаи Точик». В своем обращении она пишет, что она не получила зарплату за период с сентября 2015 года по 2017 год.

- По этому поводу даже обратилась в Службу связи. Пришла из Душанбе какая-то комиссия, но она ничего не решила. Руководители нашего почтового отделения принесли нам ведомости, где мы расписались. Потом не видели ни эту ведомость, ни денег. После жалобы я вынуждена была уйти с работы. Но моя законная зарплата до сих пор не выплачена. Я мать-одиночка, одна воспитываю четверых детей. У меня дома положение тяжелое. Скоро школа, детям нужно купить одежду и тетради-ручки. После того как оставила работу в «Почтаи Точик», поступила на работу в один ресторан. Платят мизер. Что делать, не знаю, - сокрушается Озода.

Другой читатель, из Шахринава, указал, что он в ноябре получил с места учебы своего сына письмо, датированное апрелем, об отчислении его сына за непосещение занятий.

- До недавнего времени функции почты выполняли и сотрудники ГАИ, они на дом доставляют уведомления о нарушениях ПДД, зафиксированных проектом «Безопасный город». Наверное, они устали или услуги почты дорогие, что за теперь нарушения приходится платить «оптом» при перерегистрации автотранспорта, - говорит столичный автолюбитель Абдулло.

Многие люди из регионов, в том числе и из далеких районов, приезжают в Душанбе, чтобы отправить бандероли и посылки в Россию и другие страны. У пенсионера Давлата Абдурасулова, который проживает в Шахритусе, сыновья работают в России. Отец месяц назад им отправил документы почтой из Душанбе. Для этого специально во время Рамазана приехал в столицу, потратил время и деньги. Прошло около месяца, сын до сих пор не получил документы по почте.

- Мне приходится отправлять и получать бандероли, - говорит житель столицы Садриддин. – Мне часто приходится сталкиваться с работой экспресс-почты. С международными представительствами проблем нет. Я пользовался услугами DHL и UPS, проблем не было. Но вот месяц как они закрыты, и мне пришлось обратиться к услугам «Почтаи Точик». Я несколько раз посещал почтовое отделение напротив 1-й столичной школы, что привело меня в ужас. Там за стойкой всегда две женщины. Одна постоянно спит прямо за столом, вторая постоянно разговаривает по телефону, поставленному на громкую связь. Нет никакой культуры общения с клиентами. Появляется ощущение, что на почте мы находимся ради них, а не наоборот.

20-е отделение

Для начала мы решили посетить то самое почтовое отделение, напротив 1-й столичной школы. Как оказалось, это 20-е столичное почтовое отделение.

Прибыв туда, мы на себе испытали некомпетентность и даже хамство работников «Почтаи Точик».

Сотрудница почты, не обращая на нас внимания, громко разговаривала по телефону. Мы попытались прервать ее бурное обсуждение бытовых вопросов, но она отвлеклась на нас, только чтобы сказать: «Минуточку», и спокойно закончила разговор (и «минуточка», отметим, продлилась несколько больше). Наконец она закончила свою беседу и довольно грубо спросила: «Что надо?». Мы поинтересовались, где находится головной офис «Почтаи Точик». Женщина начала допытываться, зачем и по какому вопросу мы хотим посетить офис. Наконец все же услышав ответ, мы покинули отделение.

Монополизация экспресс-сервисов?

Получение традиционной почты не распространено в Таджикистане, жителям легче передать свои посылки через знакомых, нежели пользоваться сервисом таджикской почты. Даже официальные письма доходят из одного ведомства в другое как минимум через неделю.

Между тем в Таджикистане ровно месяц назад, 7 июня, были закрыты офисы всех международных почтовых экспресс-служб: DHL, UPS, TNT, Pony Express. На рынке фактически остался только EMS Tajikistan, который является филиалом государственного почтового оператора «Почтаи Точик». Конкурентам, оставшимся без лицензии, предложили работать через госкомпанию.

По словам представителей почтовых сервисов, их основными клиентами были только представители НПО, посольств и различных международных организаций. «Простые граждане нашими услугами пользовались довольно редко», - говорят представители экспресс-служб.

Еще в мае этого года на почтовые службы вышли представители Службы связи, которые попросили предоставить списки всех клиентов.

- Нам сказали, что это необходимо в целях безопасности. Хотя кто будет оправлять бандероли с оружием и опасными веществами через официальные почтовые сервисы? Ведь вся почта тщательно проверяется. Но мы не стали спорить и предоставили все данные о своих клиентах, - сообщил представитель одной из закрытых служб. – Но после того как опечатали наш офис, нашим клиентам стали звонить представители «Почтаи Точик» и предлагать им воспользоваться услугами EMS Tajikistan.

«Это все вранье, а с 20-м разберемся!»

За комментариями по всем вопросам мы решили обратиться в Государственное унитарное предприятие «Почтаи Точик» (Почта Таджикистана).

- Зарплата всем работникам «Почтаи Точик» выплачивается своевременно, - утверждает помощник руководителя Рано Домлоджанова. - Задержки? Это неправда. Да, в бытность руководителем Алишера Мирзоева были задержки. После того как «Почтаи Точик» возглавил Сайдали Мирзоев, задержек нет. Все задолженности по зарплате выплачены,- говорит Домлоджанова.

По словам собеседницы, в среднем заработная плата работника «Почтаи Точик» составляет 400 сомони и сейчас все работники получают свою заработную плату своевременно.

Она отметила, что Express Mail Service (EMS), партнер «Почтаи Точик», - международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом.

- В феврале 2017 года в Закон «О почтовой связи» внесены поправки, согласно которым этот вид услуг стал лицензируемым. Лицензию выдает Служба связи при правительстве РТ, подразделением которой и является «Почтаи Точик». Деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», согласно которой почтовые услуги подлежат лицензированию.

Рано Домлоджанова говорит, что лицензию «Почтаи Точик» получила в марте.

- Сейчас мы обзваниваем все международные организации, дипломатические представительства и предлагаем наши услуги. Мы обращались в Службу связи, просили, чтобы они нам предоставили клиентскую базу других служб, но там нам отказали. Поэтому мы работаем по базе, которую составили самостоятельно. Люди уже начали пользоваться нашими услугами. Многих клиентов устаивают тарифы EMS Tajikistan.

Она также опровергает слова читателя, поставившего под сомнение скорость работы «Почтаи Точик».

- «Почтаи Точик» ежедневно обрабатывает около полутора тонн корреспонденции. Например, по городу Душанбе функционируют 25 почтовых отделений, работают 44 почтальона. Мало, но они справляются с работой. Ни одно письмо здесь не остается, вся корреспонденция, которая поступила, сортируется и отправляется сегодня же. Другое дело, что многие предприятия и организации задерживают ответы и потом все сваливают на почту.

Собеседница подчеркнула, что больным вопросом является отсутствие почтовых ящиков в подъездах домов.

- Мы неоднократно обращались к городским властям, но этот вопрос остался нерешенным, - говорит Домлоджанова.

Собеседница, говорит, что по столице всего было 70 почтовых ящиков для отправки корреспонденции, сейчас они остались только при 25 почтовых отделениях. Остальные были сломаны, в них кидали мусор. По республике корреспонденция доставляется за день или два, но никак не позже. По другим направлениям доставляется в установленные сроки.

- С приведенными недостатками работы «Почтаи Точик» я не согласна. А относительно 20-го отделения скажу одно: среди полутора тысяч работников не все одинаковые… Все работники имеют достаточный опыт работы. С этой ситуацией мы обязательно разберемся, - заявила Домлоджанова.

Кадры решают все?

Между тем в то время, когда во всем мире почтовые услуги предоставляются по международному стандарту ИСО 9001 и качество их постоянно улучшается, в Таджикистане о почте и ее услугах молодое поколение ни знает ничего.

Один из работников «Почтаи Точик» на условиях анонимности рассказал «АП», что таджикская почта сейчас испытывает не самые лучшие времена.

- Нет квалифицированных кадров. Во многих городах и района на несколько десятков тысяч человек приходится один почтальон. Когда-то на государственном уровне разрабатывались стратегии развития почтовой отрасли, но ни одна из них не заработала. То, что сделали сейчас, - это укомплектовали полный штат работников согласно новым штатным расстановкам из числа людей, большинство которых не подготовлены к работе на почте. Кроме всего прочего, мало техники, - говорит собеседник.

Вместо резюме

Сто лет назад, когда большевики в первую очередь захватили почту и телеграф, они даже и представить себе не могли, как будут они работать в суверенном Таджикистане.

Сейчас мало кто пишет письма на бумаге, но все же почта необходима. Также она нужна для отправки посылок, бандеролей. Многочисленные жалобы жителей страны говорят о том, что таджикская почта никак не может справиться с возложенной на нее задачей. И тут сменой руководства дело не решить. Нужны серьезные вложения, необходима здоровая конкуренция, нужны кадры. Сегодня всего этого явно не хватает. А пока не решить эти проблемы, коренного улучшения работы почтовой службы мы вряд ли дождемся….