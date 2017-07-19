66 из 85 баранов Марко Поло в Таджикистане уже отстрелено. Планируется выделить квоту на отстрел еще до 10 медведей.
В этом году по квоте, утвержденной правительством республики, был разрешен отстрел 85 единиц баранов Марко Поло, цена лицензии на каждого из которых составляет 45 тысяч сомони, сообщил сегодня на пресс-конференции Комитета по охране окружающей среды, начальник отдела госконтроля за охраной растений и животных Абдукодир Маскаев.
«До сегодняшнего дня было отстрелено 66 особей этого вида, которые принесли прибыль государству в размере 3 миллиона сомони», - сказал он.
Между тем, в прошлом году за незаконную охоту на Марко Поло в Мургабском районе ГБАО было оштрафовано трое граждан Таджикистана на общую сумму $50 тыс.
По словам Маскаева, на будущий год планируется утвердить квоту на отстрел 85 особей баранов Марко Поло, 12 винторогих козлов - мархуров, трех бухарских уреалов и до десяти бурых медведей. «Впрочем, отстрел медведя разрешается в случае угрозы его нападения на человека», - уточнил чиновник.
По данным комитета, в прошлом году, численность баранов Марко Поло достигала 23-25 тысяч, а винторогого козла, ареал которого находится в Таджикистане, Афганистане и Пакистане - 1,5 тысячи.
Между тем, за 6 месяцев этого года по всем видам правонарушений (незаконный сбор лечебных трав, вырубка деревьев, отстрел животных и далее) к административной ответственности было привлечено 570 человек, общая сумма ущерба составляет почти 380 тысяч сомони. Из этой суммы через суды взыскано почти 60 тысяч сомони.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Ландаур10 часов назад
Только бездушные люди могут на убийство животных делать деньги. Скоро их истреблять поголовно. Горько.
Спецагент10 часов назад
Все чиновники, говорят только о том кто насколько пополнил бюджет. Главная опора властей - гос.бюджет, стала идеей-фикс для каждого чиновника!
Amon11 часов назад
Молодцы! А сколько потерял? Если волки ..