Из-за необычных холодов в Аргентине погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Diario 26.

Сообщается, что 18 июля два пожилых человека умерли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес.

Также еще пять человек погибли городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба, отравившись угарным газом при использовании печей в попытках согреться в мороз.

Уточняется, что холода накрыли Аргентину на прошлой неделе.

В Буэнос-Айресе, где средняя температура воздуха летом составляет 11 градусов тепла, похолодало до +1 градуса.

Июль действительно самый холодный месяц в Аргентине, однако в текущем году морозы можно назвать аномальными. Там столбики термометров спустились до отметки - 25,4 ниже нуля.