Власти Саудовской Аравии задержали девушку после того, как видео, на котором она в мини-юбке прогуливается по территории древнего форта Ушайкир, стало вирусным. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Модель по имени Хулуд поделилась видео, в котором она прогуливается в «непотребном для королевства виде».

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята Хулуд, идущая по узкой улочке форта древней деревни Ушайкир. Эта деревня - памятник старины, она расположена в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.

Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце 18 века родился основатель ваххабизма, аскетичного направления суннитского ислама, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Ваххабизм до сих пор практикуется саудовской королевской семьей и знатью.

Видео быстро разошлось в "Твиттере", где мнения разделились между теми, кто считает, что Хулуд должна быть наказана, и теми, кто настаивает на ее праве носить то, что она хочет.

Чтобы спровоцировать громкий скандал и привлечь к себе внимание всей страны женщине в Саудовской Аравии достаточно сесть за руль или пройтись по безлюдной улице в мини-юбке - и выложить видеозапись своих "провокационных действий" в интернет.

"Мы должны уважать законы страны. Во Франции никаб запрещен, и носящих его женщин штрафуют. В Саудовской Аравии ношение абаи и скромная одежда предписываются законами королевства", - замечает другой пользователь соцсети.

Писатель и философ Ваел аль-Гассим заявил, что он был "потрясен этими злобными, устрашающими твитами".

"Я думал, она бомбу взорвала или убила кого-нибудь. Оказалось, что все дело в мини-юбке, которая им не понравилась. Я задаюсь вопросом: как может преуспеть Vision 2030, если она будет арестована?" - говорит он, имея в виду программу реформ, объявленную в прошлом году 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

"Если бы она была иностранкой, они бы пели дифирамбы ее стройной талии и тому, как у нее накрашены глаза. Но так как она саудовка, они призывают ее арестовать", - написала Фатима аль-Исса.

Для консервативной Саудовской Аравии, где подавляющее большинство женщин выходит из дома исключительно в широкой абае, появление на улице девушки в мини-юбке - вызов устоявшимся нормам.

Некоторые, защищая Хулуд, напоминают, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его дочь Иванка не надевали абаи во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены и основаны на патриархальной форме шариата. Женщины здесь обязаны носить головные платки и абаи - свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

В понедельник газета Okaz сообщила, что официальные власти в Ушайкире призвали губернатора провинции и полицию принять меры в отношении женщины.

Девушка была задержана в Эр-Рияде за ношение «нескромной одежды». По данным местных СМИ, ее дело передано прокурору города.