Решения экономических судов республики о возмещении финансового ущерба в пользу государства почти не выполняются, об этом сегодня заявила в ходе встречи с журналистами глава Высшего экономического суда Таджикистана Мавлуда Каландарзода.

Она отметила, что в первом полугодии 2017 года экономические суды приняли решение возместить нанесенный ущерб государству в размере свыше 371 миллиона 396 тыс. сомони и 2 миллиона 444 тыс. долларов США. На сегодня возмещено всего около 7 миллионов сомони.

Дела по возмещению ущерба в пользу государства, в основном, связаны с использованием земельных, водных, энергетических ресурсов, аренды объектов, совместного использования имущества.

По мнению Каландарзода, основной причиной несвоевременного выполнения решений экономических судов по вопросам возмещения ущерба в пользу государства является то, что в стране не разработан четкий механизм реализации таких решений.