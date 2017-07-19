Жительница Кубодиенского района Хатлонской области скончалась от сильных ожогов, полученных в результате несчастного случая.

Трагедия произошла 18 июля примерно в полдень в кишлаке Заркамар Кубодиенского района на юге Таджикистана, сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

19-летняя местная жительница решила поджечь осиное гнезда с помощью спичек. Из-за неосторожных действий с огнем, пламя охватила саму девушку, которая была доставлена в больницу с сильными ожогами, где и скончалась.