Китай предоставит безвозмездные средства размером 230 миллионов долларов для строительства нового парламентского комплекса в Душанбе.

«Соответствующие договоренности с Китаем уже достигнуты», - сообщил председатель Комитета по архитектуры и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода в среду на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, общий объем предоставляемого Китаем гранта в долларовом выражении составит примерно 230 миллионов.

Ахмадзода отметил, что новое парламентское здание в Душанбе будет состоять из четырех этажей, проект подготовлен, начались уже предварительные работы.

Глава Комитета также сообщил, что на данный момент с Китаем ведутся переговоры относительно предоставления гранта для строительства и правительственного комплекса в Душанбе.

Между тем, Ахмадзода не считает, что в условиях жесткого экономического кризиса нужно скорректировать планы по возведению грандиозных административных зданий.

«Это грантовые средства. Сказали, стройте, мы вам предоставим средства. Ну и слава Богу! Нам дают деньги на безвозмездной основе. Наши граждане будут трудоустроены. У нас договоренности, что, если даже комплексы будут строить китайские компании, 80% рабочих будут граждане Таджикистана. Это же хорошо. Наша столица будет благоустроена, появятся два новых комплекса. Сегодня нам дают, и мы должны это использовать», - заключил он.

Ранее со ссылкой на правительственные источники сообщалось, что безвозмездную помощь размером более 200 миллионов долларов для строительства парламентского комплекса в Душанбе предоставит Саудовская Аравия. Однако позже представители дипмиссии Саудовской Аравии опровергли эту информацию.

Новый парламентский комплекс Таджикистана будет построен на месте зданий министерства сельского хозяйства РТ, мэрии Душанбе, посольства Ирана и нескольких жилых домов с "аркой", которые будут снесены.

Комплекс будет расположен на площади 6 га от пересечения улицы Тегеран и проспекта Рудаки (площадь «Дусти») до пересечения проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы «Таджикистан»).