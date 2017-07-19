Почва под новым комплексом горнолыжного курорта «Сафед-Дара» дала осадку. Как выяснилось, новый комплекс в прошлом году был сдан в эксплуатацию без соответствующей государственной экспертизы.

Подтвердив журналистам смещение почвы, приведшее к осадке новых зданий курорта, глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода сегодня отметил, что в настоящее время проводятся работы по устранению недостатков.

«После случившегося там работала рабочая группа, которая установила смещение почвы», - сообщил Ахмадзода в среду на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что новый комплекс в прошлом году был сдан в эксплуатацию без прохождения государственной экспертизы.

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«Поэтому мы постоянно настаиваем, что любые здания до сдачи в эксплуатацию должны проходить государственную экспертизу, чтобы специалисты удостоверились в устойчивости», - подчеркнул глава Комитета.

Ахмадзода добавил, что в настоящее время специалисты работают над исправлением ситуации на горнолыжном курорте, который был открыт после реконструкции в 2016 году. Тогда были сданы в эксплуатацию новые здания и канатная дорога.

Новый комплекс расположен на 150 метров ниже построенных еще в Советские времена зданий курорта, которые, кстати, не пострадали.

Согласно некоторым официально неподтвержденным данным, осадка грунта под новым комплексом произошла из-за неправильного ведения строительных работ. Якобы на этой территории наружу выходили подземные воды, естественный путь которых был закрыт во время строительства. В результате, произошло смещение грунта, приведшее к отсадке земли.

Эмомали Рахмон побывал на «Сафед-Даре» в декабре 2016 года. Он тогда открыл здесь новые объекты и одну из современных канатных дорог в Центральной Азии, протяженностью 2 км. Пресс-служба президента РТ

Единственный в Таджикистане горнолыжный курорт был отдан в частные руки в конце 2015 года. До этого «Сафедорак» (так ранее назывался горнолыжный курорт) находился на балансе Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ.

Курорт был продан компании «Сафед-Дара» за 1,9 миллионов сомони (на то время это было равно примерно 200 тысячам долларов).

Новый комплекс на «Сафедораке» построила именно данная компания, которую некоторые связывают с президентом Национальной ассоциации зимних видов спорта Таджикистана Шамсулло Сохибовым. Он, в свою очередь, является зятем президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В Комитете по делам молодежи, спорта и туризма отмечали, что решение о передаче этого уникального комплекса в частные руки связано с обновлением его материально-технической базы и, в целом, улучшением условий на этом курорте.

Горнолыжный курорт «Сафедорак» расположен в поселке Такоб Варзобского района, примерно в 70 км от Душанбе. Он был сдан в эксплуатацию в 1976 году. Здесь была организована детская горнолыжная школа олимпийского резерва. На базе имеется жилой комплекс – четырехэтажное здание, которое является одновременно администрацией курорта, офисом Ассоциации горнолыжного спорта республики, детской горнолыжной школой и гостиницей для туристов.