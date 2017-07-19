Министерство внутренних дел Республики Таджикистан распространило сегодня на своем сайте объявление о том, что срок замены государственных регистрационных номеров, которые не соответствуют Госстандартом (СТ РТ 1020-2013), продлён до 1 декабря 2017 года.
МВД рекомендует водителям, которые управляют транспортными средствами с нестандартными государственными номерами, до указанного срока заменить на государственные номерные знаки, соответствующие установленным Госстандартом в регистрационных экзаменационных отделениях ГАИ по месту жительства.
МВД также сообщает, что граждане могут получить более подробную информацию по телефонам: 235-05-12, 235-04-23 и 235-79-29.
Напомним, с конца прошлой недели в стране началась масштабная проверка прав и госномеров на дорогах. Прошлую пятницу, 14 июля, надолго запомнят тысячи водителей республики. В тот день с самого утра на всех дорогах инспекторы ГАИ начали проводить рейды по выявлению водителей, имеющих старые права и нестандартные госномера.
Днем в пятницу на сайте МВД РТ появилось сообщение с предупреждением для водителей о том, что им срочно нужно заменить водительские права.
Госавтоинспекция также призвала тогда владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.
УГАИ предупредило, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.
И в тот же день начались рейды. В пятницу вечером в "АП" обратилось несколько человек, которых останавливали ГАИшники с требованием заплатить штраф за "старый" госномер автомашины.
Позде в УГАИ "АП" сообщили, что предупреждали водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки начиная с 2014 года.
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Роксана Кахорова5 часов назад
Бедные водители. Мне бы очень хотелось, чтоб чиновник рангом повыше, ну хотя бы Рустам Рахмонов, сменил бы внешность до неузнаваемости и походил бы как обычный гражданин его страны как он многое бы увидел. Почему Рустам Рахмонов, наверное он один из немногих руководителей который может привести в порядок окружение и коррупцию в системе
Камол5 часов назад
"продлён"???? Покажите документ, где был установлен этот срок?? И почему замена оформляется как переоформление?? И деньги берут как за переоформление???? Беспредел!!!! Давайте напишем президенту, думаю он не в курсе такого беспредела.
fabio5 часов назад
Кто будет оплачивать штраф за составленный протокол????
КЕНТ5 часов назад
А наши ГАЙ-цы уже многим наложили штраф за номера почему они самовольно вытворяют такие вещи куда смотрит МВД? и почему по отношению к ним не принимаются меры?????????????
Внук5 часов назад
Вставьте второй образец номера с сайта МВД - многие могут не уметь пользоваться ссылками в тексте.