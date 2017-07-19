Договоренности относительно дальнейшего взаимодействия по реабилитации Нурекской ГЭС достигнуты между правительством Таджикистана и Евразийским фондом стабилизации и развития.

На прошлой неделе Таджикистан посетила миссия представителей ЕФСР в рамках реализации проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1». Участники миссии посетили Нурекскую ГЭС и  ознакомились с состоянием общего технического состояния гидроузла, сообщили «АП» в пресс-службе Евразийского банка развития, который является управляющий средствами ЕФРС (ранее -  Антикризисный фонд ЕврАзЭС).

14:40 30 июня

Евразийский банк развития профинансирует проект по реабилитации Нурекской ГЭС

Делегация Фонда встретилась с министром энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода, первым заместителем министра финансов РТ Джамшедом Каримзода, первым заместителем председателя правления ОАХК «Барки Точик» Махмадумаром Асозода, экспертами Всемирного банка, который участвует в проекте по реабилитации Нурекской ГЭС.

«В ходе переговоров были обсуждены меры, которые предпринимает государство и международные финансовые организации по реабилитации ГЭС. Стороны подчеркнули высокую важность проекта для энергетики и экономики страны  в целом, в частности, его большую роль в снижении зимнего дефицита электроэнергии в республике.  Была достигнута договоренность о механизмах дальнейшего взаимодействия по проекту. Ожидается, что проект войдет в стадию активной реализации в 2018 году», - отметили в пресс-службе ЕАБР.

Напомним, что в июне этого года Совет ЕФСР одобрил заключение ЕАБР по предварительной заявке Таджикистана на предоставление инвестиционного кредита из средств Фонда для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».

19:32 17 мая

Президент Таджикистана поблагодарил Всемирный банк за поддержку в реконструкции Нурекской ГЭС

Общий объем финансирования первой фазы проекта оценивается в объеме 350 млн долларов, из которых предварительно одобренный кредит ЕФСР составляет 40 млн долларов.

Планируется, что средства инвестиционного кредита ЕФСР будут направлены на приобретение и поставку 6 однофазных автотрансформаторов.

Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» финансируется ЕФСР совместно со Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, входит в состав ОАХК «Барки Точик». Станция обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС, введённая в эксплуатацию в 1981 году, потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.

Проект восстановления Нурекской ГЭС предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи и разделен на 2 фазы.