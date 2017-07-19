Договоренности относительно дальнейшего взаимодействия по реабилитации Нурекской ГЭС достигнуты между правительством Таджикистана и Евразийским фондом стабилизации и развития.

На прошлой неделе Таджикистан посетила миссия представителей ЕФСР в рамках реализации проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1». Участники миссии посетили Нурекскую ГЭС и ознакомились с состоянием общего технического состояния гидроузла, сообщили «АП» в пресс-службе Евразийского банка развития, который является управляющий средствами ЕФРС (ранее - Антикризисный фонд ЕврАзЭС).

Делегация Фонда встретилась с министром энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода, первым заместителем министра финансов РТ Джамшедом Каримзода, первым заместителем председателя правления ОАХК «Барки Точик» Махмадумаром Асозода, экспертами Всемирного банка, который участвует в проекте по реабилитации Нурекской ГЭС.

«В ходе переговоров были обсуждены меры, которые предпринимает государство и международные финансовые организации по реабилитации ГЭС. Стороны подчеркнули высокую важность проекта для энергетики и экономики страны в целом, в частности, его большую роль в снижении зимнего дефицита электроэнергии в республике. Была достигнута договоренность о механизмах дальнейшего взаимодействия по проекту. Ожидается, что проект войдет в стадию активной реализации в 2018 году», - отметили в пресс-службе ЕАБР.

Напомним, что в июне этого года Совет ЕФСР одобрил заключение ЕАБР по предварительной заявке Таджикистана на предоставление инвестиционного кредита из средств Фонда для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».

Общий объем финансирования первой фазы проекта оценивается в объеме 350 млн долларов, из которых предварительно одобренный кредит ЕФСР составляет 40 млн долларов.

Планируется, что средства инвестиционного кредита ЕФСР будут направлены на приобретение и поставку 6 однофазных автотрансформаторов.

Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» финансируется ЕФСР совместно со Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, входит в состав ОАХК «Барки Точик». Станция обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС, введённая в эксплуатацию в 1981 году, потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.

Проект восстановления Нурекской ГЭС предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи и разделен на 2 фазы.