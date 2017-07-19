За первую половину 2017 года в ходе боевых действий в Афганистане пострадали 5243 мирных жителя, 1662 из них погибли и 3581 получил ранения, сообщается в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число потерь среди гражданского населения возросло на 2 процента.

Мирные жители в Афганистане, в том числе женщины и дети, по-прежнему являются главными жертвами конфликта. Согласно докладу, в первые 6 месяцев 2017 года 174 женщины были убиты и 462 получили ранения. Глава МООНСА Тадамичи Ямамото заявил, что афганцы продолжают гибнуть, получают увечья, покидают свои дома, спасаясь от насилия, и испытывают невероятные лишения, сообщает Центр новостей ООН.

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В отчете Миссии говорится, что большая часть жертв среди мирного населения – 67 процентов – является прямым следствием действий антиправительственных групп. В 43 процентах случаев виновными были сочтены боевики движения «Талибан», 5 процентах – «Исламского государства», пишет «Афганистан.ру». Самым смертоносным инцидентом, начиная с 2001 года, стала атака боевика-смертника в Кабуле 31 мая. По данным афганской миссии, теракт послужил причиной гибели не менее 92 гражданских лиц и ранений ещё около 500.

Примерно 40 процентов всех погибших гражданских лиц в период с 1 января по 30 июня этого года подорвались на самодельных взрывных устройствах или пострадали от террористов-смертников. Несмотря на то, что в целом число потерь, ответственность за которые несут правоохранительные органы, за год сократилось на 21 процент и остановилось на рубеже в 18 процентов, в отчёте отмечается, что число гражданских потерь, вызванных авиаударами, возросло на 43 процента. При этом потери мирного населения от наземных столкновений, вызванные действиями правительственных сил, уменьшились на 10 процентов.

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Ответственность за случаи гибели и ранений мирного населения несут как афганские, так и коалиционные силы – в отчёте упоминается о серии операций с применением авиаударов в феврале 2017 года. Тогда воздушные бомбардировки со стороны иностранных ВВС в уезде Сангин южной провинции Гельманд привели к гибели 26 мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

«Человеческая цена этого жестокого конфликта в Афганистане – человеческие потери, разрушения и беспредельные страдания – слишком высока», – прокомментировал тревожную статистику потерь Тадамичи Ямамото, выразив особую обеспокоенность в связи с проблемой бесприцельных атак. Миссия ООН в очередной раз обратилась к каждой из сторон конфликта с призывом соблюдать нормы международного гуманитарного права и приложить усилия для того, чтобы мирные жители не становились жертвами боевых действий и военных преступлений.