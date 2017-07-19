За первую половину 2017 года в ходе боевых действий в Афганистане пострадали 5243 мирных жителя, 1662 из них погибли и 3581 получил ранения, сообщается в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число потерь среди гражданского населения возросло на 2 процента.

Мирные жители в Афганистане, в том числе женщины и дети, по-прежнему являются главными жертвами конфликта. Согласно докладу, в первые 6 месяцев 2017 года 174 женщины были убиты и 462 получили ранения. Глава МООНСА Тадамичи Ямамото заявил, что афганцы продолжают гибнуть, получают увечья, покидают свои дома, спасаясь от насилия, и испытывают невероятные лишения, сообщает Центр новостей ООН.

В отчете Миссии говорится, что большая часть жертв среди мирного населения – 67 процентов – является прямым следствием действий антиправительственных групп. В 43 процентах случаев виновными были сочтены боевики движения «Талибан», 5 процентах – «Исламского государства», пишет «Афганистан.ру». Самым смертоносным инцидентом, начиная с 2001 года, стала атака боевика-смертника в Кабуле 31 мая. По данным афганской миссии, теракт послужил причиной гибели не менее 92 гражданских лиц и ранений ещё около 500.

Примерно 40 процентов всех погибших гражданских лиц в период с 1 января по 30 июня этого года подорвались на самодельных взрывных устройствах или пострадали от террористов-смертников. Несмотря на то, что в целом число потерь, ответственность за которые несут правоохранительные органы, за год сократилось на 21 процент и остановилось на рубеже в 18 процентов, в отчёте отмечается, что число гражданских потерь, вызванных авиаударами, возросло на 43 процента. При этом потери мирного населения от наземных столкновений, вызванные действиями правительственных сил, уменьшились на 10 процентов.

Ответственность за случаи гибели и ранений мирного населения несут как афганские, так и коалиционные силы – в отчёте упоминается о серии операций с применением авиаударов в феврале 2017 года. Тогда воздушные бомбардировки со стороны иностранных ВВС в уезде Сангин южной провинции Гельманд привели к гибели 26 мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

«Человеческая цена этого жестокого конфликта в Афганистане – человеческие потери, разрушения и беспредельные страдания – слишком высока», – прокомментировал тревожную статистику потерь Тадамичи Ямамото, выразив особую обеспокоенность в связи с проблемой бесприцельных атак. Миссия ООН в очередной раз обратилась к каждой из сторон конфликта с призывом соблюдать нормы международного гуманитарного права и приложить усилия для того, чтобы мирные жители не становились жертвами боевых действий и военных преступлений.