Снижения цен на картошку и лук ожидать не стоит, прошли те времена, когда килограмм картошки стоил 60 дирам, лука – 50, а моркови – 20, заявил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори.

«У дехканина тоже есть жизнь, есть дети. Кто будет заботиться о них, если он продаст свой товар дешево, и потом будет сидеть голодный и неодетый?», - пояснил министр свое заявление.

Между тем, по его словам план по сбору картофеля в этом году был полностью выполнен.

Ранее «АП» сообщала, что на рынках Таджикистан цены на картофель выросли почти в два раза - за килограмм овоща покупатели должны платить не менее 4 сомони или 0,50 доллара.

Такие цены держатся на продовольственных рынках страны до сих пор.

По славам Изатулло Саттори сегодня себестоимость одного килограмма картофеля составляет 1 сомони 50 дирам, но, учитывая рыночную экономику, когда у дехканина появилась возможность продавать свой товар выше себестоимости, цены на картофель выросли.

«Прежде чем попасть на рынок, картофель проходит еще через две-три руки (через посредников, - ред.), плюс еще транспортные расходы. По этой причини, цена картофеля растет, и снижения, как я уже сказал, ждать не стоит, - сказал министр.

За 6 месяцев нынешнего года в фермерских и общественных хозяйствах страны картофель был посажен на площади более 339 тыс. га. При этом, было импортировано было 11,3 тысяч тонн этого корнеплода, - сказал Изатулло Саттори.