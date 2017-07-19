16 июля состоялось долгожданное официальное открытие первой и единственной в Таджикистане итальянской клиники эстетической косметологии международного бренда PROMOITALIA Anti Aging Center, специализирующейся на вопросах сохранения и продления молодости.

Специально к торжественной церемонии в Душанбе прилетел президент компании PromoItalia, основатель первой в мире франчайзинговой косметологической клиники Валерио Матано, по совместительству являющийся идейным вдохновителем многих научных открытий и передовых технологий в мире эстетической медицины. Совместно с заместителем министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Умарзода Саида Гайрат и заместителем мэра города Душанбе Муини Мавсима он официально открыл клинику, после чего почетные гости были приглашены на ознакомительную экскурсию, во время которой посетителям рассказали об услугах и используемых аппаратах.

По завершению экскурсии заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Умарзода Саида Гайрат и заместитель мэра города Душанбе Муини Мавсима отметили, что открытие первого в своем роде и уникального центра PROMOITALIA в Душанбе, приуроченного к объявленному президентом страны Эмомали Рахмоном Году молодежи, «станет замечательным и нужным подарком для представительниц прекрасного пола».

В свою очередь Валерий Мотано подчеркнул, что бренд PROMOITALIA, являющийся лидером в области эстетической медицины и пластической хирургии, станет первой анти-возрастной клиникой, не имеющей аналогов и конкурентов в Таджикистане.

- Мы пришли на рынок Таджикистана потому, что увидели реальный интерес и необходимость в предлагаемых нами услугах, технологиях и специальной методологии в целях сохранения и продления молодости, - сообщил президент компании PromoItalia Валерио Матано.

Он также упомянул, что, несмотря на то, что PROMOITALIA позиционирует себя как люксовую клинику, абсолютно каждый посетитель с любым бюджетом может подобрать для себя подходящую процедуру и технологию, которая без сомнений даст замечательный результат.

- Ценовая политика разработана индивидуально под рынок Таджикистана. Так, к примеру, цены на те же услуги в Великобритании стоят в 7 раз выше, чем в Таджикистане, - сказал г-н Мотано.

Неофициальная, светская часть мероприятия состоялась на террасе ресторана Rudaki House, где гости торжества могли насладиться теплой, дружественной таджикско-итальянской атмосферой вечера.

Что предлагает гостям и жителям столицы PROMOITALIA Anti Aging Center?

PROMOITALIA Anti Aging Center– это инновации и профессиональный подход, новейшее оборудование и брендовые косметические средства, совокупность которых обеспечивает сохранение здоровья, хорошего самочувствия и настроения.

В анти-возрастной косметологической клинике предложено свыше 200 услуг, 12 новейших аппаратов и разработок аппаратной косметологии для лица и тела, направленные на сохранение и продление молодости, квалифицированный персонал, получивший специальное обучение в Италии и курируемый лучшими итальянскими докторами и консультантами.

Кроме стандартных услуг салонов красоты – парикмахерской, ногтевого сервиса, визажа, – в PROMOITALIA Anti Aging Center проводится точная диагностика характера любых эстетических проблем, подбираются терапевтические программы под контролем опытных специалистов, и следом осуществляются сеансы аппаратной косметологии по индивидуальным характеристикам и физиологическим особенностям клиентов.

Услуги косметологического кабинета клиники красоты PROMOITALIA включают:

Пилинги – 15 разновидностей инновационных профессиональных пилинговых системы, учитывающих все проблемы и потребности молодой и увядающей кожи;

Лечение акне – инновационные средства для лечения акне;

Профессииональные чистки лица и маски для лица с ухаживающим и омолаживающим эффектом;

Массажи: антицеллюлитный, глубокий, арома массаж, массаж горячими камнями, классический общий, лимфодренажный, аппаратный массаж.

Контурная пластика – пять видов филлеров, при помощи которых корректируется носо-губная складка, губо-подбородочная складка, носо-слезная борозда, а также производится удаление межбровных морщин, увеличение объема губ, моделирование скул, коррекция контура лица, контурная пластика губ, коррекция формы носа, коррекция подбородка.

PROMOITALIA Anti Aging Center предлагает инновационные процедуры, основанные на таких технологиях, как:

PRP-технология (плазмотерапия) - метод, основанный на введении пациенту собственной плазмы, богатой тромбоцитами. Процедура эффективно борется со всеми признаками возрастных изменений кожи: морщинами, сухостью, неравномерной пигментацией и дает реальную возможность продлить молодость кожи.

IPL технология – фотоомоложение, фотоэпиляция и фототерапия;

Фракционный лазер – лазерное омоложение кожи;

Радиочастотный (RF) лифтинг – безоперационная подтяжка кожи с помощью радиочастотной энергии, по эффекту не уступает пластической операции. Применяется для борьбы с увяданием кожи, при целлюлите, после родов, при растяжках;

Криолиполиз (криолипосакция) — это новая революционная методика коррекция фигуры с помощью уменьшения жировой прослойки (устраняется до 1/4 за одну процедуру), без вреда окружающим тканям. Принцип заключается в охлаждении жировых клеток, которое достигается без хирургического вмешательства, благодаря аппарату Proshok Ice от компании Promoitalia.

Ботоксотерапия – ботулотерапия, основана на применении ботулинического токсина типа А, для контурной пластики лица и тела;

Мезотерапия – биоривитализация лица, шеи и декольте;

Подтягивающие нити – введение нитей в различные слои тканей, малоинвазивная процедура для укрепления, подтяжки и профилактики птоза мягких тканей лица и тела;

Лазерная эпиляция – метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос, заключается в воздействии лазера на репродуктивную систему волос – волосяные фолликулы;

Удаление пигментных пятен лазером нового поколения.

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Анти-возрастная клиника PROMOITALIA – это не только косметологический кабинет, но и клиника пластической хирургии. У всех желающих теперь есть возможность обратиться за консультацией и услугами высококвалифицированных пластических хирургов по вопросам абдоминопластики (восстановление тонуса стенки живота, удалении избыточной свисающей кожи и жировой ткани), вагинопластики, липосакции (удаление жира), маммопластики (пластика груди), отопластики (пластика ушей), ринопластики (пластика носа).

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