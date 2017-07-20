Глава Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана генерал-лейтенант юстиции Шерхон Салимзода 19 июля в Душанбе встретился с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком.

В ходе встречи глава АКН проинформировал генпрокурора о наркоситуации, тенденциях её развития, об основных маршрутах наркотрафика из Афганистана в Таджикистан и далее в страны СНГ, о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сравнении со странами Центральной Азии, сообщил «АП» начальник пресс-центра антинаркотического ведомства Таджикистана полковник Хушнуд Рахматуллоев.

Салимзода подчеркнул, что в рамках международного сотрудничества установлено тесное взаимодействие с ШОС, ОДКБ, различными двусторонними и многосторонними инициативами.

Генеральный прокурор Беларуси предложил провести в следующем году в Минске международную конференцию по проблемам незаконного оборота наркотиков с участием руководителей антинаркотических ведомств стран СНГ.