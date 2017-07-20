Молодежная сборная Таджикистана по футболу 19 июля сыграла в результативную ничью (2:2) со сверстниками из Палестины в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Азии-2018 (U-23) в группе «Е». Таджикские футболисты дважды по ходу матча уступали в счете 0:1 и 1:2, однако сумели выровнять игру и в итоге свели ее к ничейному результату, сообщает официальный сайт ФФТ.

Счет в матче открыли палестинцы. На 18-й минуте голкипер нашей сборной Бехруз Хайриев сфолил внутри штрафной на нападающем сопернике и палестинский игрок четко реализовал пенальти. Спустя пятнадцать минут молодежная сборная Таджикистана восстановила статус-кво. Эхсони Панджшанбе навесил со штрафного с левого фланга и защитник Фирдавс Чакалов ударом головой отправил мяч в ворота соперника.

На 51-й минуте игрок палестинской сборной подал угловой и стоявший на ближней штанге Зоир Джурабоев неудачно срезал мяч в свои ворота. На 75-й минуте «молодежка» Таджикистана разыграла классную комбинацию, и нападающий Амирджон Сафаров выскочил один на один с голкипером соперника и был сбит внутри штрафной сборной Палестины. Рефери из Омана без колебаний указал на «точку». Пенальти вызвался пробить капитан нашей сборной Нозим Бободжонов, который развел мяч и вратаря по разным углам.

В оставшееся время до конца матча и добавленное несколько минут футболисты Таджикистана создали несколько опасных моментов у ворот соперника, которые, однако, воплотить в голы не удалось. В итоге результативная и закономерная ничья – 2:2.

В другой встрече нашей группы молодежная сборная Иордании одержала разгромную победу над командой Бангладеш, отправив в ворота соперника семь безответных мячей.

Матчи второго тура будут сыграны в пятницу, 21 июля. В этот день «молодежка» Таджикистана встретится на стадионе «Дура» в Хевроне встретится с Бангладеш. Эта встреча начнется в 16:30 часов по душанбинскому времени (18:30 – по душанбинскому). В другом поединке сойдутся сборные Палестины и Иордании.

Напомним, что в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 9 по 27 января 2018 года в Китае, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявших вторые места в своих группах с наилучшими показателями.

В настоящий момент отборочные соревнования завершились в группе «А», где первенствовала молодежная сборная Узбекистана, которая получила путевку в финальную часть чемпионата Азии-2018.