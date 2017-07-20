В результате ДТП на автомагистрали «Бишкек — Ош» в Киргизии погибли восемь человек, передает агентство «24.kg» со ссылкой на МЧС республики.

ДТП произошло в районе города Таш-Кумыр. Столкнулись три машины – грузовик MAN, в котором находилось 2 человека, "Хонда Одиссей" - 6 человек и "Хонда Степвагон" - 9 человек.

Восемь человек - все пассажиры автомашины "Хонда Степвагон"скончались на месте – 4 мужчин, 3 женщины и 5-летняя девочка.

Еще три человека госпитализированы с ранениями.

Ранее сообщалось, что под Самарой утром 13 июля на трассе М-5 вблизи населенного пункта Валы иномарка Hyundai Solaris выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Renault Magnum. От столкновения иномарка вылетела в кювет. В ДТП погибло четыре человека, один пострадавший доставлен в больницу. Все они граждане Таджикистана.