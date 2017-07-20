Российская госкорпорация Росатом готова поставлять мини-ГЭС в Центральную Азию. На данный момент идет проработка возможности поставок мини-ГЭС в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, сообщил журналистам директор по международной деятельности Росатома холдинга «Атомэнергомаш» Роман Мурашов на выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

По его словам, результаты предварительных маркетинговых исследований свидетельствуют о неплохом потенциале региона: «Потенциал объема поставок подобного решения в Центральной Азии — это порядка 100-150 площадок».

Он отметил, что Венгерская компания Ganz EEM (дочернее предприятие «Атомэнергомаша») производит контейнерные мини-ГЭС, а также компоненты стационарных мини-ГЭС. Именно их и планируется поставлять в страны региона.

«Базовое предложение, с которым мы идем на рынок, — объем поставки оборудования покрывается венгерским Эксимбанком на 85%, то есть мы приводим госфинансирование. Будущий владелец должен изыскать оставшиеся 15%», — сказал Мурашов.

Стоимость проекта по разработке контейнерной мини-ГЭС колеблется на уровне 2,46 миллиона евро.

«Росатом» (Государственная корпорация по атомной энергии) — один из лидеров глобального рынка ядерных технологий. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения.

Проекты по возобновляемой энергетике, в том числе по мини-ГЭС — одно из неядерных направлений работы "Росатома", направленных на диверсификацию бизнеса госкорпорации.

Компания обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. Стратегия "Росатома" заключается в развитии проектов генерации чистой энергии, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.