Очередной герой проекта "Таджикистан: поколение Next" Джайхун-Джеймс Насими, таджикский эмигрант, который добрался до центра мировой киноиндустрии со своим многообещающим фильмом "Unfallen"(«Непобеждённый»).

Премьера его кинокартины прошла 30 июня в Лос-Анджелесе.

В "АП" Джайхун-Джеймс Насими рассказал о том, как попал в Голливуде и какова перспектива экранизации таджикской культуры на мировой арене?

О своем детстве

- Я вырос и учился в Душанбе. Отец - экономист, ещё в Советское время работал в сфере общественного питания. Мать много лет работала медсестрой. В детстве я был толстым, ленивым двоечником. Только в 12-13 лет стал учиться хорошо, после почти ежедневных наставлений моего отца. Он воспитал меня так, как это делают лучшие отцы в мире.

С коллегами по цеху Фото предоставлено Джеймсом Насими

В поисках своего Я

- Я всегда хотел путешествовать, узнать мир и выучить языки. Я знаю на отлично 5 иностранных языков: испанский, турецкий, немецкий, английский и русский.

В 2007 году я впервые выехал за рубеж - в Швейцарию на один год. Там же хорошо выучил немецкий и увидел мир.

Я всегда хотел быть актёром, во мне всегда жила душа артиста. В 2008 году, будучи уже в Таджикистане, я принял решение поехать в Голливуд и стать актёром, и в 2009 году я поехал в Лос-Анджелес, в Голливуд с мечтой покорить его.

И первые шаги уже предприняты.

О первом успехе

- Идея UNFALLEN ("Непобеждённый") дана мне отцом, я лишь ее развил и написал сценарий по голливудскому стандарту.

Баннер с фильмом "Непобежденный" на улицах Лос-Анджелеса Фото предоставлено Джеймсом Насими

Писать сценарий было достаточно сложно, так как в этой работе много важных нюансов. Сценарий является важнейшим элементом создания любого фильма.

Отец рассказал мне о судьбах братьев, отцов и детей, которые расстались во время гражданской войны в Таджикистане, как трагедия войны затронула жизни людей.

Тогда мне в голову пришла идея соединить историю двух братьев-близнецов, их разлучили еще детьми в годы гражданской войны в Таджикистане. Но годами позже они встречаются на новой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки «Талибана».

В нашем фильме играют актеры Майкл Медсен и Джеймс Хонг, работавшие с легендарными режиссёрами, такими как Квентин Тарантино и Ридли Скотт.

Актеры за кадром Фото предоставлено Джеймсом Насими

Майкл Медсен играл в "Бешенных Псах" и "Убить Билла" 1 и 2. Джеймс Хонг - в "Китайском Квартале", "Ромео должен умереть" (с Джетом Ли) и Кунг Фу Панда (озвучка роли).

О премьере и маленьком бюджете

- Премьера фильма прошла на "ура" как говорится. Все зрители и гости стоя аплодировали после просмотра, но были те, кто критиковал.

У фильма был достаточно маленький бюджет по стандартам Голливуда ($200 тыс.), но смотрится по своему качеству он раз в 10 дороже вложенных денег.

Пока по реакции зрителей, у нас очень даже хороший рейтинг, людям нравятся этот фильм, многие из них так и сказали, что фильм этот необычный, и очень интригующий от начала до конца. В истории Голливуда много примеров когда с очень маленьким бюджетом фильмы достигали колоссальных успехов, к примеру "Паранормальные явления" (бюджет - $11 000, кассовые сборы - $143 млн.).

Актеры за кадром. Насими посередине Фото предоставлено Джеймсом Насими

О планах

- У Таджиков и Таджикистана богатейшая история. Американцы в своём большинстве не знают об этом. Американцы, смотревшие фильм, признались в том, что благодаря фильму, узнали больше о нашем мире, что есть такая замечательная и необычная страна как Таджикистан. Поэтому я вновь убедился в том, что индустрия кино является лучшим из способов представлении культуры и истории.

Я вот думаю можно по современным голливудским стандартам, но с элементами Востока экранизировать и прекрасную историю нашего Лайли и Меджнуна.

Пока же моя ближайшая цель - продвинуть фильм «Непобежденный» на международной арене, выпустить его как эксклюзив в Таджикистане.

Интервью после показа фильма Фото предоставлено Джеймсом Насими

My American Dream

- Я стремлюсь попасть в топ-лист актеров Голливуда. Мечтаю работать с Мелом Гибсоном, Ридли Скоттом и Томом Крузом.

О таджикской мечте

- Моя миссия помочь всем людям. Обеспечить всем свою семью, служить родителям. Поднимать флаг Таджикистан на мировых пьедесталах, включая церемонии вручения Оскара.

О дургих героях нашего проекта, вы можете прочитать здесь.