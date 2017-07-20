Россия заняла 40-ю позицию из 43 в рейтинге Global Retirement Index, который ежегодно измеряет, насколько комфортно живется пенсионерам в разных странах. Индекс рассчитывается на основе таких показателей, как финансирование, материальное благополучие, здоровье и уровень жизни.

Французская финансовая корпорация Natixis опубликовала ежегодный рейтинг Global Retirement Index (глобальный пенсионный индекс), согласно которому Россия была признана одной из самых некомфортных для пенсионеров стран мира. Всего в рейтинг вошли 43 государства, Российская Федерация занимает 40-ю строчку.

Топ-10 лучших стран по данным показателям попали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Дания, Нидерланды и Люксембург.

Глобальный пенсионный индекс отражает комфортность выхода на пенсию в той или иной стране и рассчитывается на основе 18 параметров, объединенных в четыре основные группы. Это материальная обеспеченность пенсионеров (индекс материальной обеспеченности); доступ к качественным финансовым услугам для защиты сбережений и максимизации дохода (индекс финансирования); доступность качественных медицинских услуг (индекс здоровья); экологичность и безопасность среды (индекс уровня жизни). Каждый из этих субиндексов оценивается в диапазоне от 0 до 100%.

В этом году глобальный пенсионный рейтинг вновь возглавили государства Северной и Западной Европы. На первом месте оказалась Норвегия (86%), за ней следуют Швейцария (84%) и Исландия (82%).

Также в топ-5 стран, наиболее комфортных для пенсионеров, вошли Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). В первую десятку рейтинга Natixis попали Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), Нидерланды (77%) и Люксембург (76%).

Natixis — один из крупнейших французских банков, который с 2013 года занялся расчётом глобального пенсионного индекса, используя данные Всемирного банка и национальных статистических ведомств.

При этом худшие показатели продемонстрировали Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%). Россия, в свою очередь, попала в пятерку стран, наименее комфортных для проживания пенсионеров. Пенсионный индекс РФ составил 45% — на 1% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее позиция России в глобальном пенсионном рейтинге осталась неизменной — РФ, как и в 2016 году, занимает 40-ю строчку.