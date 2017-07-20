В структуре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана создано специальное управление – «Усой», которое ведет постоянное наблюдение за озером Сарез, об этом сегодня в ходе встречи с журналистами сообщил глава КЧС и ГО республики Рустам Назарзода.

«На самом озере Сарез, в Бартанге, в районах Рушан, Дарваз и Хамадони, городе Душанбе установлены спутниковые системы слежения за озером, которые предупредят население в случае возникновения опасности», - отметил он.

По словам главы КЧС, данными системами спутникового наблюдения пользуются и соседние с Таджикистаном страны.

Назарзода сообщил, что такие системы будут вскоре установлены и в Шахритузском районе.

Он также подчеркнул, что КЧС каждые три месяце проводит в Бартанге и Рушане учения, на которых отрабатываются вопросы эвакуации населения в случае возникновения опасности - прорыва дамбы озера.

Кроме того, на сегодня только в джамоате Бартанг Рушанского района правительством республики созданы 16 складов по хранению продуктов первой необходимости, сообщил Назарзода.