Более 8 тысяч человек в Таджикистане за последние полтора года потеряли свою работу. В основном, это – бывшие банковские служащие и сотрудники международных организаций. Оставшись без работы, они имеют право получать пособие по безработице. Однако, выплачивать его государству не по карману.

«Среди тех, кто остались без работы, много бывших сотрудников банков и международных организаций. Они получали хорошую зарплату. Мы не располагаем такими возможностями, чтобы предоставить им статус безработных и обеспечить всех их пособиями», - заявила министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

По ее словам, пособие по безработице обычно предоставляется официально зарегистрированным безработным в течение трех месяцев после увольнения. В первый месяц потерявший работу человек получает 50% от своей последней заработной платы, во второй – 40%, а в третий – 30%.

«Таджикистан на данный момент не в состоянии обеспечивать пособием бывших работников банков и МО, которые получали высокие зарплаты», - сказала министр.

По данным Минтруда, на данный момент численность получателей пособия по безработице составляет чуть более 5 тысяч человек. Общая же численность официально зарегистрированных безработных в респбулике превышает 26 тысяч человек.

По ее словам, обращений по поводу получения пособия по безработице поступают очень много. «Однако мы, в первую очередь, стараемся обеспечивать пособием молодых людей, которые только завершили военную службу, так как считаем, что они в этот период жизни особо нуждаются в помощи», - добавила министр.

«До конца года планируем увеличить число получателей пособия до 6 тысяч 250 человек», - заверила журналистов министр труда.

Отметим, что с начала прошлого года в результате кризиса в Таджикистане без работы остались тысячи сотрудников банков. За последние полтора года в республике обанкротились два банка, еще два банка были вынуждены заметно сократить штат своих сотрудников. Только лишь одному «Таджиксодиротбанку» из-за финансовых трудностей пришлось увольнять более тысячи своих сотрудников.