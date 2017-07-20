Министерство внутренних дел Таджикистана просит граждан страны оказать содействие милиции в установлении личности мужчины, который погиб в ДТП 14 июля на автодороге «Душанбе-Вахдат».

Пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали сообщил «АП», что авария произошла 14 июля, около 21:00. «Водитель автомашины марки "Опель-Астра" душанбинец Хуршед Миров, следуя по автодороге «Душанбе-Вахдат», потерял контроль над управлением авто напротив села Шахристан сельского джамоата Гулистон района Рудаки, совершил наезд на неизвестного мужчину», - отметил пресс-секретарь.

Он отметил, что пешеход скончался в больнице Скорой медицинской помощи города Душанбе, куда был доставлен. Однако о его личности ничего неизвестно.

Погибшего можно опознать по ФОТО вот здесь.

МВД назвало особые приметы погибшего мужчины: возраст примерно 55-60 лет, рост 180 см, цвет волос седоватый, борода седая короткая. Был одет в спортивную майку (футболку) красного цвета и черные спортивные брюки.

МВД просит граждан оказать содействие органам внутренних дел в установлении личности трупа, и при наличии какой-либо информации сообщить по телефону доверия Министра внутренних дел по номеру 221-21-21, или в дежурную часть 1919 или 227 98 98.