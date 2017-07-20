Причину отказа Саудовской Аравии от финансирования стройки в Таджикистане нужно искать в катарском кризисе, считает глава Национальной ассоциации политологов РТ Абдугани Мамадазимов

Деньги на строительство нового парламентского комплекса в Таджикистане выделит не Саудовская Аравия, а Китай.

По мнению председателя Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимова, в такой смене нет ничего удивительного.

"Таджикистан стоит на передовой линии проекта "Один пояс - один путь", поэтому вполне логично, что Китай будет выделять и финансы, и предоставлять льготные кредиты на строительство", - пояснил Мамадазимов Sputnik Таджикистан.

Говоря о причинах отказа Саудовской Аравии от строительства парламента, эксперт подчеркнул, что этот вопрос крайне щепетильный.

"По этническому и языковому признакам мы (таджики, - ред.) ближе к Ирану, а по конфессиональному - к Саудовской Аравии", - сказал Мамадазимов, добавив, что, возможно, именно в этом и кроются разногласия.

"Нам было очень тяжело, Саудовская Аравия последнее время ведет экспансионистскую политику после встречи в Эр-Рияде. Плюс имеет место быть ультиматум Катару от коалиции во главе саудитами, а Катар строит в Таджикистане самую крупную мечеть в республике, поэтому возник такой клубок", - сказал он.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинили Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".