В нашем регионе шахматный бум. Учитывая тот факт, что альтернативу этой игре сейчас так легко найти в интернете, растущая популярность шахмат даже удивляет. Впрочем, на все есть свои причины.

В честь Международного дня шахмат, который отмечается сегодня, 20 июля, партнер «Азия-Плюс» - «Открытая Азия онлайн» решила изучить шахматную жизнь в наших странах и узнать, почему она стала такой бурной.

Казахстан

Сегодня в республике торжественно открывают международный шахматный фестиваль «Astana Open – 2017». На него приехали участники из почти двух десятков стран мира. Это будет не один турнир, а долгий шахматный праздник. Пройдут соревнования для профессионалов, любителей, детей; семинар по обучению арбитров и другие мероприятия.

И это не разовый праздник, приуроченный к Международному дню шахмат или, как многое этим летом, к ЭКСПО. В Казахстане сейчас настоящий шахматный бум. Если в прошлом году в этом же фестивале участвовали 300 человек, в этом уже 600.

Казахстанская федерация шахмат

Казахстанская федерация шахмат (КФШ) отмечает, что участников местных турниров и соревнований становится больше. Еще одна тенденция – растущий интерес бизнес-элит к шахматам.

- В 2012 году наш президент сказал, что все руководители должны играть в шахматы. И действительно – это единственная интеллектуальная игра, которая учит человека думать многоканально: когда просчитываются сразу несколько шагов вперёд, когда человек видит и стратегию, и тактику, когда видит цель и путь к ней. И при этом у него в голове складывается несколько вариантов достижения своей цели, - объясняет исполнительный директор КФШ Ирины Грищенко.

Видимо, к совету президента руководители прислушались. Во многих крупных частных предприятиях и в нацкомпаниях сейчас проводятся турниры по шахматам, заметно увеличился призовой фонд, т.е. меценаты готовы поддерживать этот вид спорта.

Akorda.kz

Если говорить о шахматах как о большем спорте, то у казахстанских мастеров серьезные достижения. Номер 1 в республике – Ринат Жумабаев. Он международный гроссмейстер, его рейтинг – 2620 баллов. Это самый высокий рейтинг в Центральной Азии. В свое время Жумабаев входил в 50 лучших шахматистов по блицу. Учитывая конкуренцию в этом виде спорта среди мужчин, это невероятный результат.

Муртас Кажгалеев Казахстанская федерация шахмат

Ещё один сильнейший – Муртас Кажгалеев (2578 баллов), международный гроссмейстер, участник шести Олимпиад в составе национальной сборной Казахстана.

Но что интересно и необычно - сегодня звёзды в казахстанских шахматах – это девушки и женщины. Они берут одну звонкую победу за другой. Имя Жансаи Абдумалик (рейтинг – 2400) известно всему миру. В 2014 году в возрасте 14 лет она стала самым молодым гроссмейстером Казахстана. Жансая – многократная чемпионка республики и пятикратная чемпионка мира в своих возрастных категориях. Признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии до 20 лет (сейчас ей 17). Играть она начала в пять с половиной лет, а привил ей эту любовь – папа. Сегодня в Алматы есть даже Академия шахмат имени Жансаи Абдумалик. В прошлом году её ученики на чемпионате Алматы взяли больше всего медалей.

В прошлом году всех удивила Динара Садуакасова. Она стала чемпионкой мира до 20 лет (сейчас ей уже 20). В Казахстане за годы независимости такого титула добивался только один человек – Дармен Садвакасов. Девушка тоже научилась играть в пять, серьёзно стала заниматься в десять. Помимо шахмат увлекается музыкой, художественной гимнастикой, плаванием, изучением языков.

Академия шахмат

Кстати, обе девушки стали и международными мужскими мастерами ФИДЕ.

Но и это ещё не все достижения женских шахмат в Казахстане.

– Айша Закирова завоевала звание чемпионки мира до 8 лет, Асель Серикбай стала трёхкратной чемпионкой Азии (абсолютной, – прим.ОА) и чемпионкой мира среди школьников 2017 года. А Меруерт Камалиденова - двукратной чемпионкой Азии в своей возрастной категории, - гордо перечислял на пятом съезде Казахстанской федерации шахмат в мае этого года её президент Галимжан Есенов.

В чём секрет этого феномена точно сказать никто не может. Есть предположение, что девочки в таком возрасте усидчивее и более целеустремлённые, чем мальчики.

Казахстанская федерация шахмат

Развитие детской игры происходит тоже не точечно. В республике огромное количество шахматных школ и кружков. Столько, что посчитать их невозможно. Хоть какую-то статистику, начиная с 2015 года, стала подбивать КФШ. Так вот, по их данным, только в Алматы и в Астане работает 40 школ. Все они частные, государством не поддерживаются. От 30 до 60% средних школ в каждом городе и области Казахстана имеют шахматные кружки.

Исключение – Павлодарская область. Там аким сделал ход конём – ввёл шахматы в каждую школу. Это специальная муниципальная программа, деньги на которую выделяются из бюджета.

В КФШ настаивают, что бум стал устойчивым с приходом к ним нового президента – Галимжана Есенова, бизнесмена, председателя Совета директоров «АТФБанка». Например, в июне этого года они открыли необычный детский лагерь в Алматы – «Планета шахмат». Приняли 50 ребят в возрасте 12-14 лет из разных областей, большинство из малообеспеченных семей, но с одним условием: дети должны заниматься шахматами.

В 2016 году аналогичный лагерь работал в Астане.

Казахстанская федерация шахмат

С сентября в республике запускается и еще один любопытный пилотный проект. С 1 сентября 2017 года в расписании 18 школ появится урок «Шахматы». Если в кружок дети ходят по желанию, то посещать факультатив с конями и ферзями, должны будут обязательно и всем классом.

Казахстанская федерация шахмат

В эксперименте будут участвовать 1500 второклассников 10 школ в Павлодарской области, четыре – в Алматы и столько же в Кызылорде. Тренеров для этого уже подготовили. При этом обучать впервые будут проводить по пособиям, созданным в Казахстане. Они выпущены на русском и казахском языках.

Эти дети будут под постоянным наблюдением. Результаты эксперимента проанализируют и извлекут из них выводы. Хотя авторы эксперимента и так знают, что получится – они изучили похожий опыт Шотландии, Венесуэлы и США. По их данным, у детей, которые играют в шахматы, улучшается не только успеваемость по математике и физике, но и скорость чтения, увлечённость книгами и растёт склонность к другим наукам.

Кыргызстан

В Киргизской ССР шахматы были практически в каждом доме. Регулярно устраивались чемпионаты - как среди любителей, так и среди профессионалов. В шахматы играли и просто в парках и дворах, поставив доску на скамейку или раскладной столик.

И на всесоюзной арене шахматисты из Киргизии выглядели довольно впечатляюще. Была группа мастеров, которая успешно выступала на крупных соревнованиях. На Всесоюзной шахматной спартакиаде в 1972 году сборная Киргизской ССР завоевала второе место, да и последующих спартакиадах республика часто поднималась на пьедесталы почета.

Воспитала республика и своих гроссмейстеров. Это Светлана Матвеева (которая сейчас живет в России). Она в 13-летнем возрасте стала победительницей юношеского чемпионата СССР, в котором выступали 18-летние шахматистки. Гроссмейстером был и Леонид Юртаев. Его не стало в 2011-м году.

Естественно, активно развивался и детский спорт. Шахматные секции были во всех домах пионеров, при школах и клубах во всех уголках республики.

Потом Союз развалился, государство перестало поддерживать спорт вообще и шахматы в частности. Шахматная жизнь держалась только на энтузиастах.

На таких, как, например, Бактыгуль Тиленбаева, которая целый год вела в обычной школе шахматный кружок совершенно бесплатно, чтобы привить новому поколению любовь к этой игре. А в 2006-м году она провела в Бишкеке первые крупные соревнования в этом виде спорта - чемпионат Азии по шахматам для спортсменов до 16 и до 18 лет. Кыргызстану это дало возможность проявить себя в мировом шахматном сообществе, а юным шахматистам - поучаствовать в соревнованиях международного класса.

Может быть, именно это событие стало поворотной точкой. Или произошло что-то еще. А может быть, в моду вновь вернулись интеллект, умение мыслить логически и на несколько ходов вперед, в общем, все то, чему учат шахматы. Как бы там ни было, шахматы снова стали очень популярны в Кыргызстане.

- Были времена, когда тренеры по шахматам вешали объявления на столбах и заборах, пытаясь найти учеников. Сейчас в день я получаю два-три звонка от школ, организаций с просьбой предоставить тренера по шахматам, - говорит президент Федерации шахмат Кыргызстана Милан Турпанов. - Я даже затрудняюсь сказать, сколько сейчас действует шахматных секций. Не меньше сорока только в Бишкеке. Важно, что наш вид спорта развивается и в регионах.

Шахматы снова стали в Кыргызстане массовым и почти национальным видом спорта.

- Если еще пять лет назад в детских соревнования участвовали 70-80 юных спортсменов, то сейчас 400-500. И это при том, что мы изначально устанавливаем отборочные требования. Если бы таких ограничений не было, то соревнования могли бы собрать не менее двух тысяч шахматистов, - рассказывает Турпанов.

И количество начинает переходить и в качество.

- За 25 лет независимости в Кыргызстане не появилось ни одного гроссмейстера, - продолжает президент Федерации. - Но мы надеемся, что в скором времени мы исправим этот недочет. Лидер нашей сборной 27-летний Тологон тегин Семетей уже получил первые рейтинговые очки, необходимые, чтобы претендовать на это звание. Думаю, за один-два года он сможет стать гроссмейстером.

President.kg

Появляются в Кыргызстане и целые шахматные школы. Например, Тиленбаева взяла ипотеку, купила дом, в одной комнате живет сама, а в остальных организовала шахматную школу своего имени. Сейчас шахматному мастерству там учится более 200 детей.

Юные шахматисты Кыргызстана добиваются успеха и на международном уровне. Совсем недавно в Казани прошли III Всемирные игры юных соотечественников.

- Кыргызстан, который представляли три мальчика и одна девочка, стал чемпионом в командном зачете, - говорит директор ОФ «Мы – соотечественники» Александр Никсдорф. - А наш 14-летний Руслан Съзедбеков стал абсолютным победителем, заняв первое место среди 76 мальчиков от 13 до 15 лет.

Сам Руслан говорит, что его будущее обязательно будет связано с шахматами.

- У меня много планов. Но главное, хочу стать чемпионом мира. Для этого мне надо просто больше играть на международных турнирах. Я уже был более чем в 20 странах. Я вижу, как играют мои сверстники за рубежом. Ничего невозможного нет, - говорит Руслан, который уже сейчас мастер спорта по шахматам, семикратный чемпион Кыргызстана, трехкратный чемпион Азии среди юношей и победителей множества других турниров.

И таких юных звездочек в республике немало.

Конечно, не все гладко. Проблемы чаще всего связаны с финансированием. Не всегда у федерации есть деньги, чтобы отправить шахматистов на соревнования. И все же с недавних пор крупные турниры наши спортсмены не пропускают.

- У федерации много планов. Программа максимум - включить шахматы в школьную программу в младших классах, - говорит Турпанов. - Из задач попроще - провести первый Азиатский чемпионат по шахматам среди ЛОВЗ под девизом «Здесь ходят все». Недавно мы провели такой турнир среди кыргызстанских любителей шахмат. Затем выступили с предложением провести подобный турнир и на международном уровне.

ФИДЕ поддержала нашу федерацию, тем более, что у республики уже есть успешный опыт проведения масштабных соревнований. В прошлом году в Кыргызстане провели Чемпионат Азии среди юношей и девушек до 20 лет, по итогам которой наша федерация в ежегодной премии ФИДЕ «Событие года», своеобразном шахматном Оскаре, стала победителем в номинации «Лучшая организация года».

Поддерживает нашу федерацию и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. «Недавно он приезжал в Бишкек, чтобы принять участие в церемонии награждения победителей традиционного Кубка президента Кыргызской Республики по шахматам среди детей. На встрече с премьер-министром он сказал, что готов открыть у нас собственную шахматную академию. Сейчас ищем помещение для этих целей», - поделился планами президент шахматной федерации КР.

​​​​​​​Таджикистан

Начиная с 1975 года, в центральном парке Душанбе шахматистов можно было найти в любое время дня. Здесь под тенистыми деревьями работала специализированная школа шахмат, а прямо рядом с ней уютная чайхона: в здании школы учили играть детей, в чайхоне – соревновались в шахматах дедушки, которые привели своих внуков или внучек на очередной урок. Десять лет назад парк реконструировали, здание школы снесли, чайхону тоже. Душанбинская федерация шахмат осталась, но осталась без собственного здания. Сейчас тренера из федерации занимаются с детьми в средних школах, лицеях, бизнес-центрах, в общем, кто, где найдет место, там и работает.

«Прошлое руководство города обещало нам с самого начала построить новое здание для школы шахматистов, но ничего не получилось, - рассказывает генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов. - Надеемся, что нынешняя администрация все-таки решит этот вопрос. Мэр города – Рустам Эмомали сам спортсмен, плюс, я знаю, что в семье президента шахматы очень любят, даже проводят турниры; одна из внучек Эмомали Рахмона занимается этим видом спорта».

Olimpbase.org

Юнусов говорит, что без собственного здания, таджикским шахматистам приходится нелегко: тренера работают разобщенно, ученики не видят работу друг друга. Впрочем, несмотря ни на что результаты у таджикских спортсменов, хоть и скромные, но имеются. Например, в этом году таджикский шахматист Мухаммад Хусейнходжаев занял второе место в Зональном чемпионате стран Центральной Азии, который проходил в Ташкенте. Он набрал 6,5 очка из 9 возможных (4 победы и 5 ничьих) и получил право на участие в Кубке мира по шахматам, который состоится со 2 по 28 сентября в Тбилиси.

«Такого результата у нас не было уже 9 лет. В последний раз в финальной стадии Кубка мира в 2008 году участвовал наш гроссмейстер Фаррух Амонатов», - объясняет Юнусов.

Еще в мае этого года таджикская шахматистка Мутриба Хотами выиграла бронзовую награду чемпионата Азии среди молодежи по блицу, который прошел в Иране. В соревнованиях по блицу Мутриба набрала 6,5 очка в 9 партиях, пропустив вперед только иранку Мубину Алинасаб и индийскую шахматистку Гудданту Харшиту.

Последним успехом Таджикистана в Азии считалась бронзовая медаль Икрома Ибрагимова в молодежном чемпионате континента в 2007 году, кстати, этот турнир тогда тоже проводился в Иране.

«Получается, что именно в этом году у нас сразу два серьезных результата, - продолжает Юнусов, - почти 10 лет ничего подобного не было. Почему так произошло? Потому что в прошлом году и в нынешнем со стороны Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана стали уделять внимание развитию шахмат. Проводятся фестивали, турниры, соревнования. Появляется массовость, а количество в итоге переходит в качество, так что у меня оптимистические прогнозы на будущее».

Кроме отсутствия спортивной школы, есть у таджикских шахматистов и другая проблема: отсутствие спонсоров для финансирования поездок на международные соревнования.

«Шахматы – спорт экономичный, в нем главные финансовые затраты – это оплата поездок спортсменов на международные соревнования. Бюджета, который нам выделяют, не хватает, спонсоров у нас, к сожалению, нет. При этом без участия на международных турнирах нашим спортсменам трудно добиться результатов», - объясняет Юнусов.

О том, что международные соревнования шахматистам необходимы, говорил и Икром Ибрагимов, который сейчас работает тренером в шахматной академии Нью-Йорка.

«Если, например, взять наших ведущих шахматистов, все они в силах стать гроссмейстерами, если будут чаще принимать участие в международных турнирах. У меня до поездки в Америку была такая же проблема. Я не очень часто играл в международных турнирах, всего три-четыре турнира за год – это несерьезно. Как только стал участвовать в 3-4 турнирах в месяц, сразу получил звание мастера ФИДЕ. Думаю, в этом кроется наша главная проблема», - признавался он в интервью в прошлом году.

Сейчас в школе федерации шахмат числятся 150 человек, в основном это дети от 8 до 14 лет. Для Душанбе, население которого достигает миллиона жителей, это, конечно, совсем маленький процент. При этом в шахматы в Таджикистане играть могут и любят, но часто родители просто не знают, куда отвезти своих детей, чтобы они научились играть.

Узбекистан

«Сенсацией завершился вчера шахматный чемпионат мира по нокаут-системе, проходивший в ливийской столице Триполи. Главный приз - $100 тыс. и право на встречу с великим Гарри Каспаровым - завоевал 24-летний узбекский гроссмейстер Рустам Касымджанов, к фаворитам турнира не причислявшийся», - писал «Коммерсантъ» в 2004 году. Тогда все мировые СМИ сообщали об этом чемпионате с большим удивлением, узбекского гроссмейстера еще накануне никто не рассматривал, как потенциального чемпиона мира, а он взял и в финальном матче победил очень известного английского шахматиста Майкла Адамса.

Правда, намеченный на начало 2005-го года матч с Касымджанова и Каспарова так и не состоялся. От турнира отказался Каспаров. Дело в том, что Касымджанов является представителем ФИДЕ, а Каспаров еще в 1993 году разорвал отношения с этой организацией, не согласившись с ее политикой, и стал выступать под покровительством нового органа - Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). Отказ от турнира с Касымджановым был связан именно с этим фактом. В одном из интервью российским журналистам, Каспаров, отвечая на вопрос о мотивах своего отказа от участия в турнире, говорил, что любит шахматы, хорошо относится к шахматистам, но «я лишь удаляюсь с поля битвы шахматной политики».

uzchess.uz

Впрочем, несостоявшийся турнир все равно не помешал стать Касымджанову у себя на родине настоящей легендой. Указом президента Ислама Каримова он получил высшую награду Узбекистана - орден Амира Тимура, даже несмотря на то, что постоянно проживал и проживает в Германии. Молодые узбекские шахматисты стали равняться на своего знаменитого земляка, шахматы стали необычайно популярными. Например, сейчас членами Федерации шахмат Узбекистана являются свыше 1,7 тысяч человек; только в Ташкенте работает 100 шахматных клубов, а всего в республике 10 международных гроссмейстеров, среди них две женщины.

Сегодня узбекские шахматисты успешно выступают на крупных спортивных турнирах и регулярно занимают призовые места. Например, на международных состязаниях, которые прошли в прошлом 2016 году, шахматисты страны завоевали 40 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. А в 2016 году в Санкт-Петербурге на международном турнире памяти Чигорина с большим успехом выступил 12-летний талантливый шахматист Нодирбек Абдусатторов. Он сумел обыграть ведущих игроков мира и стал самым юным гроссмейстром мира, повторив, таким образом, рекорд российского игрока Сергея Карякина.