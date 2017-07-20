Таджикистан в условиях сокращения торгового оборота с основными торговыми партнерами наращивает торговлю с Узбекистаном. По итогам первого полугодия этого года, две соседние страны наторговали почти на 60 миллионов долларов, что в два раза больше объема аналогичного периода прошлого года.

В структуре товарооборота Таджикистана Узбекистан уже обошел таких стран как Иран и Афганистан и на данный момент находится на пятом месте. Впереди остались только России, Казахстану, Китаю и Турции. А отношения между Таджикистаном и Узбекистаном, по словам таджикских чиновников, находятся в настоящее время «на очень хорошем уровне», и «еще более улучшаются с каждым днем».

В первом полугодии этого года объем таджикского узбекского двухстороннего товарооборота составил около 59 миллионов долларов. Более 34 миллионов долларов в общем торговом обороте двух стран приходится на импорт узбекских товаров в Таджикистан, а свыше 24 миллионов долларов – на экспорт таджикской продукции в Узбекистан.

Узбекистан до нулевых годов нового столетия был одним из основных торговых партнеров Таджикистана. Годовой объем между двумя соседними странами превышал полмиллиарда долларов. К 2007 году размер таджикско-узбекского товарооборота снизился до 300 миллионов, а к 2014 он не составлял уже даже 100 миллионов долларов.

При этом на данный момент на таджикско-узбекской границе функционируют всего два КПП. только две работают только два КПП. В таджикских государственных структурах говорят, что в ближайшем будущем будут открыты дополнительные КПП. «У нас на данный момент очень хорошие отношения с Узбекистаном, и они еще более улучшаются с каждым днем», - сказал на днях на пресс-конференции глава Госкомитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода.

В целях улучшения торгово-экономических отношений в начале этого года в Душанбе был организован впервые выставка товаров Узбекистана. Ответная выставка таджикской продукции в Ташкенте намечена на сентябрь этого года.

Между тем, в первом полугодие этого года торговый оборот между Таджикистаном и Китаем сократился на 50%, составив чуть более 245 млн. долларов. Таджикско-российский товарооборот за этот период составил 440 млн. долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 20165 года на 14%. Торговый оборот с Турцией сократился на 5%, составив 145 млн. долларов, с Ираном – на 13% (40 млн. долларов).