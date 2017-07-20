АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Руководство МВД даст пресс-конференцию журналистам. Начало в 11:00.

- Пресс-конференция министерства культуры состоится в 9:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

- Налоговый комитет при правительстве проведет пресс-конференцию по итогам первого полугодия в здании Инспекции крупных налогоплательщиков (г. Душанбе, ул. Шамси, 5/3). Начало в 9:00.

- В Исламском институте Таджикистана имени Имама Азама (Абу-ханифа) состоится встреча с журналистами. Начало в 8:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮЛЯ

1994 - Принят Закон «О выборах президента РТ».

2011 - Сенаторы единогласно поддержали закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

2011 - Бренд «МЛТ» получил новое имя – «Мегафон-Таджикистан».

2012 - На востоке Таджикистана убит начальник Управления госкомитета национальной безопасности РТ по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Абдулло Назаров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ИЮЛЯ

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1934 – Родился кинорежиссер Анвар Тураев

1963 – Родился писатель Сиёвуш.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.