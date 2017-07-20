Союз потребительских обществ «Таджикматлубот» (Таджикпотребсоюз) построили по поручению президента овощехранилище на 3 тысячи тонн, оно обустроено холодильными камерами на 1,5 тысячи тонн продукции.

Это сделано для подготовки к осенне-зимнему периоду и, таким образом, для предотвращения повышения цен на рынках в осенне-зимний период. Об этом журналистам сегодня сообщил глава «Таджикпотребсоюза» Хусайн Идиев.

По его словам, на овощехранилище созданы все условия для хранения картофеля и лука. Сюда осенью будут завезены овощи из Истаравшана, Горной Мастчи и Джиргаталя. В целом, 1 тыс. 740 тонн картофеля, 1 тыс. 255 тонн лука и около 100 тонн других видов сельхозпродукции.

Таким образом, опасаться голодной зимы населению не стоит.

Идиев подчеркнул, что в росте цен на продукты не виновата ни мэрия, ни Таджикпотребсоюз.

«Цены устанавливают сами дехкане, - сказал глава «Таджикпотребсоюза». – И устанавливают так, как им выгодней. Потому что курс доллара растет, а значит, растут цены на ГСМ и минеральные удобрения. Кроме того, дехкане налоги платят. Вот и выходит, что работать себе в ущерб они не могут».