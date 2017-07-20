Среди 30 кандидатов, выдвинувшихся на сегодняшний день, фаворитами считаются нынешний премьер страны Сооронбай Жээнбеков и два его предшественника — Темир Сариев и Омурбек Бабанов. При этом интрига сохраняется, пишет «Коммерсант».

Хотя господина Жээнбекова поддержал президент Алмазбек Атамбаев, победа кандидата вовсе не гарантирована. Его выдвижение вызвало раскол в правящей партии. При этом, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов в Бишкеке и Москве, против премьера могут сыграть его ярко выраженная религиозность и политическая несамостоятельность. В условиях растущего в Киргизии интереса к радикальным течениям ислама это вызывает беспокойство, как у светского населения страны, так и у соседей по региону.

Выдвижение кандидатов в президенты Киргизии еще продолжается — подать заявку в ЦИК страны можно до 1 августа. Тем не менее, фавориты известны и уже начинают свои предвыборные кампании. Особое внимание уделяется премьеру Сооронбаю Жээнбекову, кандидатуру которого на прошлой неделе поддержал съезд правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). При этом, хотя киргизский президент и лидер СДПК Алмазбек Атамбаев назвал господина Жээнбекова продолжателем своего курса, очевидным решение съезда не было.

Многие депутаты от СДПК хотели бы видеть во главе страны нынешнего спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Он еще не баллотировался, но уже заявил о таком намерении. И тем самым спровоцировал раскол в партии. «Жээнбеков — это единый кандидат от СДПК, и, согласно уставу партии, все ее члены должны работать на одного кандидата. Кто не будет выполнять решение партии, тому не место в ней»,— заверил после съезда зампред СДПК Фарид Ниязов. Ожидается, что в ближайшие дни в Киргизии пройдет внеочередное заседание парламента, на котором противники Чыныбая Турсунбекова попытаются добиться его снятия с должности.

Как заявила в беседе с “Ъ” глава юридического центра «Адилет» и бывший депутат от либерально-демократической партии «Бир Бол» Чолпон Джакупова, съезд СДПК показал: «Аппарат партии сейчас не контролирует обстановку и внутри партии, и в стране в целом».

Впрочем, Чыныбай Турсунбеков в любом случае не принадлежит к числу главных соперников Сооронбая Жээнбекова. Основную конкуренцию нынешнему премьеру составят два его предшественника — Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных двумя ведущими изданиями Киргизии — АКИpress и 24.kg. Большинство остальных кандидатов практически не имеют шансов на избрание. Впрочем, вероятнее всего, значительная их часть даже не станет проходить второй этап регистрации, когда каждый из политиков должен будет представить в ЦИК не менее 30 тыс. подписей в свою поддержку, внести залог 1 млн сомов (865 тыс. руб.) и сдать экзамен по киргизскому языку.

В беседе с “Ъ” политолог — эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов предположил, что расклад сил в предвыборной гонке еще может измениться. «Бабанов и Сариев могут надеяться на сохранение мест в тройке лидеров. Во-первых, они оба узнаваемы как бывшие премьеры, во-вторых, у них есть собственные ресурсы, позволяющие вести кампанию»,— сказал господин Дубнов. Что же касается Сооронбая Жээнбекова, то его позиции кажутся эксперту менее устойчивыми, и его место может занять другой кандидат — Таалатбек Масадыков, бывший политический директор Специальной политической миссии ООН в Афганистане.

«За тот год, что Жээнбеков работает премьером, получила распространение практика проведения намазов чуть ли не в самом здании правительства. Считается, что это инициатива именно главы кабинета. При этом на юге страны растет интерес к радикальным формам ислама. Все это вызывает беспокойство у светского населения Киргизии»,— отмечает собеседник “Ъ”. В интервью одной из местных газет господин Жээнбеков действительно говорил, что «в жизни ни во что не верит, кроме Аллаха».

Киргизский политолог — руководитель Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов убежден, что именно из-за опасений в связи с возможной радикализацией страны господин Жээнбеков пока не находит поддержки на внешней арене — как среди соседей по Среднеазиатскому региону, так и в Москве. «Никто не заинтересован в том, чтобы Киргизия превратилась во второй Афганистан»,— сказал “Ъ” господин Турдукулов.

Опасения вызывают и «арабские связи» Сооронбая Жээнбекова, который ранее, по словам киргизских экспертов, усиленно продвигал интересы Саудовской Аравии и Катара. «Кроме того, Жээнбеков — несамостоятельная фигура и все время будет оглядываться на предыдущего президента. Он был таким всегда, еще в должности губернатора Ошской области Жээнбеков находился в тени более популярного мэра Оша, а когда его назначили премьером, заявил, что “не мог себе такого представить даже во сне”»,— продолжает Адиль Турдукулов.

В конце июня в Бишкек прилетал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и, согласно протоколу, встречался со своим визави Чыныбаем Турсунбековым. Еще через неделю Киргизию посетила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, она провела переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым. При этом, несмотря на многочисленные предположения и слухи, открытую поддержку какому-то конкретному кандидату российские политики так и не выразили.