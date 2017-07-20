Затраты России на военную операцию в Сирии, начавшуюся почти два года назад, могли составить от 108 до 140,8 млрд рублей, подсчитали в партии "Яблоко", пишет сегодня newsru.com. Причем партийные аналитики пользовались методикой, при помощи которой РБК в марте прошлого года узнал полугодовую стоимость операции.

По данным "Яблока", львиную долю затрат составили боевые вылеты российской авиации в Сирии - от 90 млрд до 117 млрд рублей из бюджета, пишут "Ведомости". От 3,5 млрд до 6,3 млрд рублей было потрачено на пуски 71 крылатой ракеты типа "Калибр", считают в партии.

Ущерб от потерь военной техники "Яблоко" оценило в 9,3-11,5 млрд рублей. На выплаты военным и их питание ушло 3,8 млрд рублей, показали расчеты.

Кроме того, по данным "Яблока", 102 млн рублей было потрачено на выплаты семьям погибших военных. В партии исходили из того, что официально подтверждены сведения о 34 погибших в Сирии военнослужащих. По закону их семьи должны получить по 3 млн рублей.

Таким образом, если учитывать стоимость сирийского похода "Адмирала Кузнецова", которую РБК ранее оценивало без расходов на боевые вылеты и ущерба от потерянных самолетов в 1,5-1,8 млрд рублей, общие расходы операции России в Сирии могут достигнуть 108-140,4 млрд рублей, сделали вывод в партии.

Военная операция России в Сирии

При этом нет данных о расходах на полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО в Сирии, содержание "частной военной компании Вагнера", присутствие которой в САР официально не подтверждается, непрямые военные расходы и косвенные потери, отметили в партии. Как предполагают в "Яблоке", вместе с этими затратами цена операции могла бы оказаться выше до полутора раз.

По данным "Ведомостей", партия потребовала от Минфина обнародовать расходы на кампанию в Сирии. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова направила в ведомство соответствующее обращение.

Представитель Минфина сообщил изданию, что сведения об операции в Сирии входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках.

Источник газеты в Минобороны назвал подсчеты "Яблока" бессмысленными. В частности, по его словам, невозможно определить, сколько бы без операции в Сирии задействованные в ней летательные аппараты совершили вылетов. Также абсурдно включать стоимость потерянной авиации в "цену войны", поскольку эти самолеты и вертолеты были закуплены не для сирийской кампании и их потеря не возмещается, отметил собеседник издания.

В марте прошлого года РБК на основе данных Министерства обороны и оценок экспертов оценил стоимость военной кампании в Сирии в 38 млрд рублей. При этом в Кремле заявили, что расчеты агентства недостоверны. Буквально спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин сообщил, что операция в Сирии обошлась России в 33 млрд рублей.