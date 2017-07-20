В Душанбе состоится боксерский турнир между известными мастерами кожаной перчатки из Таджикистана и Узбекистана.

Турнир, организованный промоутерской компанией «Тадж Промоушен», состоится в столичном амфитеатре «Ахорун» в субботу, 29 июля.

На этом спортивном шоу против узбекских боксеров выйдут известные таджикские мастера Шерали Мамадалиев по прозвищу «Лев», Бахтиёр Мирзомухаммад и Асрор Вохидов.

Всего планируется провести 6 поединков. Украсит программу вечера бой между девушками – Гульмирой Исроиловой и Гуларус Шоевой.

Андеркарт (предварительные бои)

4. Диловаршо Абдурахманов (Таджикистан) – Рустам Азизов (Таджикистан)

Рейтинговый бой, супертяжелый вес (+90,709 кг), 4 раунда

5. Оятулло Якубов (Душанбе) – Орзу Холов (Хатлон)

Дебютный бой, первый легкий вес (58,967 кг), 4 раунда

6. Гулмира Исроилова (Таджикистан) – Гуларус Шоева (Таджикистан)

Рейтинговый бой, супертяжелый вес (+90,709 кг), 4 раунда

Основные бои

1. Шерали Мамадалиев (Таджикистан) – Максуд Джумаев (Узбекистан)

Рейтинговый бой, полусредний вес (66,678 кг), 8 раундов

2. Бахтиёр Мирзомухаммад (Таджикистан) – Алишер Хабибуллаев (Узбекистан)

Рейтинговый бой, средний вес (72,5 кг), 6 раундов

3. Асрор Вохидов (Таджикистан) – Хумоюн Рустамов (Узбекистан)

Рейтинговый бой, первый полулегкий вес (55,338 кг), 6 раундов

Отметим, что это не первый боксерский турнир, организованный «Тадж Промоушен». Так, в октябре прошлого года был организован вечер бокса с участием таджикских и грузинских спортсменов. Главным боем вечера стал поединок между Шерали Мамадалиевым с грузинским профи Джабоем Шалуташвили в полусреднем весе (66,678 кг).

В программе вечера было еще семь боксерских поединков.

В них таджикские боксеры дебютировали на профессиональном ринге. Наряду с боем Мамадалиева с Шалуташвили, в число главных встреч вошел поединок между Мехрубоном Сангиновым и другим грузинским боксером - Григори Кирдикошвили в среднем весе (76,200 кг).

Оба боя завершились победами таджикских спортсменов.

В апреле нынешнего года в Душанбе состоялся женский турнир в рамках проекта Федерации профессионального бокса Таджикистана «Концепция развития женского профессионального бокса в Таджикистане».

В качестве ринг-анонсера спортивного шоу выступил известный радиоведущий Субхон Джалилов, а зрители стали свидетелями ярких поединков с участием таджикских боксеров-девушек.