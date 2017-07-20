Неулыбчивые люди, банальные музеи и отсутствие общественных туалетов – это тоже Центральная Азия. От этих нелицеприятных фактов пока никуда не денешься, и единственный выход - воспринимать их как ложку дегтя в бочке с красивыми пейзажами, вкусной едой и прочими фактами, которыми мы гордимся.

В сезон туристических поездок «Открытая Азия онлайн» изучила самые популярные форумы путешественников и выбрала наиболее нестандартные, но очень интересные отзывы, которые пригодятся как иностранцам, так и жителям региона.



Таджикистан

«Музеев в Таджикистане немного, уровень оригинальности средний и ниже среднего. Многие просто раздражают своей банальностью, так что тратить на них время нет никакого смысла: в Таджикистан едут за красивой природой».

«Несмотря на знаменитое гостеприимство таджиков, в больших городах им лучше не соблазняться. Люди могут улыбаться вам в лицо и демонстрировать высшую степень доброжелательности, однако позже вы поймете, что под этой маской вам просто проталкивали товар по завышенной стоимости или советовали гостиницу, которая не отличается комфортом, зато принадлежит родственнику вашего собеседника.

Высоко в горах это правило можно забыть; чем дальше вы уходите от города, тем больше вероятности встретить кристально чистых людей».

«Стражи порядка в Таджикистане, а особенно в Душанбе, – это люди, которые могут изрядно подпортить настроение любому туристу. Самое «ментоопасное» место в Душанбе – Дворец президента. Многие невинные туристы пали здесь жертвами милиционеров-вымогателей. Они на раз вычисляют туриста с фотоаппаратом и стремительно спешат в вашу сторону. Потом пойдет разводка на тему стратегического объекта с последующим вымогательством денег. А могут и сразу денег попросить, без лирического вступления».

Узбекистан

«Головная боль туриста в Узбекистане – это национальная валюта – сумы. В стране действуют два курса: официальный и неофициальный, и разница существенная. Судите сами: официально за $100 вам дадут 350 тысяч сумов, неофициально – 850 тысяч. Официальный курс действует в немногочисленных банках в городах Узбекистана, разумеется здесь деньги можно поменять только в одну сторону, то есть иностранную валюту на сумы, но не наоборот. Поэтому все приезжие, да и местные пользуются неофициальным обменом валюты, а это нарушение узбекского законодательства, и, пусть стражи порядка смотрят на уличных менял сквозь пальцы, определенный риск все же есть.

Лучше всего менять деньги в гостиницах или у таксистов. Но с таксистами нужно быть аккуратнее – они серьезно занижают неофициальный курс, и все здесь очень не любят мелкие купюры долларов, даже достоинством 50 у.е. За мелкие доллары вам дадут меньше сумов.

Кроме того, самая крупная купюра в Узбекистане – это пять тысяч сумов, но это нужно постараться, чтобы обменять свои доллары на пятитысячные купюры, чаще дают тысячные. Но в любом случае даже за пару сотен долларов вы получите на руки кипу денег, которая не влезет ни в один кошелек. И пересчитать полученные деньги тоже вряд ли получится; спасает то, что в пачки денег узбеки все-таки редко недокладывают».

«Нелегко придется туристу и на узбекской таможне. Любую имеющуюся у вас валюту, будь то рубли, доллары, узбекские сумы и любые другие деньги, при въезде нужно декларировать, иначе при выезде из страны вы столкнетесь с большими неприятностями. Декларировать стоит всю сумму, вплоть до мелочи. Причем в бланке декларации для указания валюты есть только три графы, выходите за них смело, но все деньги указывайте.

Еще в этом же бланке нужно указать все имеющиеся ценности при въезде в Узбекистан – золото, серебро, оргтехнику и прочие ценные товары, желательно с указанием конкретной модели, а также примерной стоимости. И упаси вас бог потерять тот бланк декларации, который выдают вам на руки при въезде, таможенники Узбекистана следят за этим очень строго».

Кыргызстан

«Туалет? Пожалуйте в кусты! В Кыргызстане практически негде справлять естественные надобности. Уборные не встретить в общедоступных местах, у дорог и вблизи многих природных достопримечательностей. К примеру, на высокогорном озере на юге страны – Сары-Челек. Там путешественникам местное население просто указывает в сторону кустов».

«Древних памятников в стране ровно два: маленькая башня Бурана под Токмаком и скромный архитектурный комплекс в Узгене. Есть еще, правда, несколько старинных мечетей, но они не очень выразительны и сильно подновлены реставраторами.

Большинство же киргизских городов, в том числе Бишкек, Ош и Джалал-Абад, – это обветшалые советские здания плюс частный сектор. После обретения независимости в стране не было построено ничего достойного внимания.

Кыргызские музеи в массе своей стандартные и скучные, в большинстве из них экспозиция не менялась с советских времен. Только музеи Бишкека чуть лучше выглядят на общем фоне, потому что там есть некоторое количество интересных экспонатов».

«Еда в Кыргызстане (если вы не в Оше) оставляет желать лучшего. Несмотря на относительно симпатичные заведения общепита в Бишкеке, высокой кухней они не отличаются. Готовят здесь плохо даже национальные блюда».

Казахстан

«Казахстанцы редко улыбаются в общественных местах и не отличаются разговорчивостью. Здесь вас не будут угощать или звать в гости, как в Узбекистане или Таджикистане, а люди на улицах, к сожалению, в массе своей неулыбчивые. С другой стороны, в этом есть свои плюсы – например, вокруг вас не будут собираться толпы детей с криками «Hello!», как это происходит в городах и селах Таджикистана и Узбекистана».

«Если вам потребуются услуги такси, не обязательно выискивать автомобили с характерными «шашечками». Желающие подзаработать, как правило, есть в каждом казахстанском городе. Но будьте готовы к тому, что вы окажетесь не единственным клиентом предприимчивого водителя или он отклонится от маршрута, решив сначала довезти вашего попутчика, а если вы выразите негодование, то просто высадит вас на обочине дороги».