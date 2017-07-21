В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2018 молодежная сборная Таджикистана по футболу под руководством главного тренера Мубина Эргашева примет участие в международном дружественном турнире (U-20), приуроченном проведению чемпионата мира-2018 в России.

Данный турнир с 24 по 28 июля в Сочи. Молодежная сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Армении, Казахстана и Краснодарского края. Матчи будут проходить на полях многофункционального спортивного центра «Планета Чемпионов», сообщает ФФТ.

Турнир пройдет в два этапа. На первом – групповом – этапе состоятся игры в один круг между командами-участницами. На втором этапе команды, занявшие 1 и 2 места в группе, сыграют в финале, а команды, занявшие 3 и 4 места, поборются за бронзовые медали.

Напомним, что в отборочном турнире чемпионата Азии-2018, который пройдет с 31 октября по 8 ноября на Центральном стадионе Гиссара, молодежная сборная Таджикистана в группе «В» сыграет со сверстниками из Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мальдив. В финальную стадию турнира выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявших вторые места в своих группах с наилучшими показателями.

Фото Молодежная сборная Таджикистана