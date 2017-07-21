Председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири сообщил журналистам, что, начиная с будущего учебного года, школы и дошкольные учреждения восьми городов и и районов области не будут собирать деньги у родителей для ремонта учебных учреждений.



«Это город Худжанд, Бустон, Гулистон, Канибадам, Аштский, Матчинский, Истаравшанский и Б. Гафуровский районы области. А дальше будут следовать этому примеру и другие города и районы области», - отметил глава Согда.



Сегодня на территории области функционируют 924 общеобразовательные школы. где обучаются 499 тысяч 694 учащихся.

Напомним, мэр Душанбе Рустам Эмомали в мае распорядился ремонтироваться средние общеобразовательные и дошкольные учреждения за счет районных бюджетов.

Он запретил сбор средств с родителей на ремонт школ и детсадов. Осуществлять ремонт школ и дошкольных учреждений будут теперь за счет районных бюджетов.

«Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений. Об итогах проделанной работы председатели районов должны отчитаться до 1 августа», - сообщили тогда в мэрии.