Председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири сообщил журналистам, что, начиная с будущего учебного года, школы и дошкольные учреждения восьми городов и и районов области не будут собирать деньги у родителей  для ремонта учебных учреждений.

«Это город Худжанд, Бустон, Гулистон, Канибадам, Аштский, Матчинский, Истаравшанский и Б. Гафуровский  районы области. А дальше будут следовать этому примеру и  другие  города и районы области», - отметил глава Согда.

Сегодня на территории области функционируют 924 общеобразовательные школы. где обучаются  499 тысяч  694 учащихся.

14:33 8 июня

В 23 школах столицы родителям возвратили деньги за ремонт

Напомним, мэр Душанбе Рустам Эмомали в мае распорядился ремонтироваться средние общеобразовательные и дошкольные учреждения за счет районных бюджетов.

Он запретил сбор средств с родителей на ремонт школ и детсадов. Осуществлять ремонт школ и дошкольных учреждений будут теперь за счет районных бюджетов. 

«Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений. Об итогах проделанной работы председатели районов должны отчитаться до 1 августа», - сообщили тогда в мэрии.