Сотрудник военного комиссариата района Хамадони Хатлонской области Исматулло Гайратов задержан по подозрению в мошенничестве.

Задержанный за выдачу временного военного билета в качестве взятки от местного жителя потребовал 4 тыс. 400 сомони, сообщает пресс-центр Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Сотрудник военного комиссариата был задержан с поличным в момент поучения взятки.

В отношении И. Гайратова возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана.