By president’s order Tojikmatloubot (Consumer Associations’ Union of Tajikistan) has built vegetable store with capacity of 3,000 tons and it has refrigerating chambers for storage of 1,500 tons of products, Tojikmatloubot head Husian Idiyev told reporters in Dushanbe on July 20.

