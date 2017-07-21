Налоговому ведомству удалось доказать посредством судебных инстанций правомерность своих налоговых претензий к оператору мобильной связи «Индиго Таджикистан», работающего под брендом Tcell.

«Судебные тяжбы завершены. Принятым судом решением компания обязана вернуть бюджету 155,6 миллионов сомони. Проблем не существует, компания признала факт, и до настоящего момента оплатила уже 56,9 миллионов сомони», - сообщил председатель Налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода в пятницу, 21 июля, на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что по предложению компании заключено соглашение о поэтапном погашении оставшейся суммы. «Оставшиеся 98,2 миллионов сомони будут направлены в бюджет до 1 октября этого года», - сказал налогового ведомства.

Он подчеркнул, что также существовали судебные разбирательства с мобильным оператором «Таком», работающим в Таджикистане под брендом Beeline.

«В январе суд принял решение, согласно которому данная компания должна бюджету 151,4 миллионов сомони. Компания уже оплатила 109,6 миллионов, оставшиеся 41,8 миллионов поступят в бюджет в ближайшие месяцы», - сказал Давлатзода.

Он отметил, что также выявлено сокрытие налогов в размере 183,5 миллионов сомони со стороны мобильного оператора «ТТ-Мобайл», работающего под брендом «Мегафон».

«Этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Думаю, в ближайшее время будет принят соответствующий нормативно-правовой акт», - заключил Давлатзода.