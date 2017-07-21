Разведчики 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, приступили к занятиям по горной подготовке, в ходе которых отработают тактику борьбы с бандгруппами условного противника. Занятия пройдут на полигоне «Ляур» в 40 километрах от Душанбе в предгорьях хребта «Каршытау».

Солдаты и офицеры разведывательных подразделений пройдут комплекс тактико-строевых занятий, на которых изучат характеристики горных районов, возможные опасности в горах, технику использования альпинистского снаряжения – страховочных обвязок, скальных и ледовых крючьев, сообщили "АП" в пресс-службе Центрального военного округа.

Одним из главных вопросов проведения занятий будет изучение способов ведения боевых действий в горных условиях.

"Военнослужащие-разведчики повысят навыки по обеспечению выживания и поддержания боеспособности личного состава в условиях низких температур и кислородного голодания, преодолению горных рек и ущелий, транспортировке вооружения и других грузов, оказание помощи пострадавшим, способы транспортировки с использованием горного снаряжения и подручных средств", - отмечается в сообщении.