В октябре текущего года таджикские артисты планируют посетить Узбекистан в рамках проведения Дней культуры Таджикистана в соседней стране. Об этом сообщил журналистам министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода.

«После официального визита правительственной группы из Узбекистана в Таджикистан между нашими странами налаживаются хорошие взаимоотношения. В мае этого года впервые за годы независимости у нас в стране прошли Дни культуры Узбекистана. И теперь, согласно указанию президента страны, наши творческие коллективы собираются нанести ответный визит в Узбекистан в октябре», - отметил Орумбекзода.

По его словам, узбекские артисты также приезжали в Душанбе по официальному приглашению таджикской стороны на празднование Международного праздника Навруз в марте этого года.

Отвечая на вопрос «АП» о том, почему таджикские артисты не выезжают с гастролями в Узбекистан, когда за последние три месяца в Душанбе и Худжанде дали концерты уже несколько артистов Узбекистана, как например, Юлдуз Усманова, Озодбек Назарбеков, группа «Бочалар» и другие, министр культуры указал, что процедуры приглашения зависят не от их ведомства.

«Когда некоторые частные продюсерские центры нашей страны приглашают узбекских исполнителей, то они обращаются к нам, чтобы мы подготовили официальный запрос в министерство культуры Узбекистана, что мы и делаем. Что касается приглашения таджикских исполнителей, то это прерогатива наших коллег из Узбекистана. Но как говорится, «спрос рождает предложение». Шоу-бизнес – это рынок и все зависит от того, каких артистов предпочитают слушать в соседней стране» - указал министр.

Глава Минкульта добавил, что в случае приглашения таджикских артистов в Узбекистан, они сами должны будут пройти все официальные процедуры – приобретение визы и других разрешительных документов.

«Никаких преград для этого не существует», - еще раз подчеркнул министр, и призвал в случае имеющихся проблем, самим артистам официально обратиться в министерство культуры.

Ранее СМИ со ссылкой на певца Джонибека Муродова сообщали, "что, несмотря на "перезагрузку" отношений Таджикистана и Узбекистана, в РУз все еще не разрешают выступать таджикским певцам".

Певец тогда отметил, что "до сих пор Министерство культуры Узбекистана не разрешает таджикским певцам выступать в республике".

"От организаторов нам довольно часто поступают различные предложения. Но, к сожалению, пока не разрешено давать концерты в Узбекистане. Надеюсь, что этот вопрос решится и у нас появится возможность радовать таджиков, которые живут в Узбекистане", - заявил Джонибек Муродов.