Вчера, 20 июля, вторая по счету душанбинская кофейня «Шоколадница», расположенная на первом этаже торгового центра «Ситора» по адресу ул. Бухоро 50 (ориентир Домпечати), гостеприимно распахнула свои двери для почитателей всемирно известной сети кофеен «Шоколадница».

На сегодняшний день сеть кофеен «Шоколадница» – одна из крупнейших и самых динамично развивающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса в России и странах СНГ.

Впервые данный бренд был представлен в Таджикистане в декабре прошлого года благодаря стараниям компания ООО «НАМОИШГОХИ ШОКОЛАД» «ГАЛЕРЕЯ ШОКОЛАД». Тогда, полгода назад, первая кофейня «Шоколадница» открылась в торговом - центре «Сиёвуш» по проспекту Рудаки 77, сразу ставшая одной из популярных и любимейших мест препровождения гостей и жителей столицы. Именно по этой причине было принято решение открыть еще одну кофейню, но на этот раз в виде уютной летней веранды, двери которой открыты в режиме 24/7.

В новой «Шоколаднице» вы можете заказать вкусный чай или кофе, вкусно и сытно перекусить, а также провести время в непринужденной спокойной обстановке, потому как, хоть место и новое, но душевная атмосфера и доброжелательный персонал остаются неизменными. Здесь вам предложат большой ассортимент разнообразных напитков, в том числе на основе кофе и шоколада, а также множество сладостей и блюд европейской кухни.

Отличительная особенность каждой из кофеен «Шоколадница» – изысканный и уютный дизайн интерьера, теплая и неповторимая атмосфера. В доступном для гостей обзоре всегда расположена специальная витрина, где можно выбрать понравившийся десерт и лично пообщаться с бариста – специалистом по приготовлению кофе.

Самым маленьким посетителям тоже не будет скучно в летней кофейне, ведь для них приготовлено не только большое количество разнообразных сладостей на любой вкус, а также спецплощадка, где малыши смогут вдоволь покататься на качелях.

ООО «НАМОИШГОХИ ШОКОЛАД» «ГАЛЕРЕЯ ШОКОЛАД» - это бурно развивающаяся компания, не намеренная останавливаться на достигнутом. В ближайшее время жители других регионов республики - Хатлонской и Согдийской областей - также смогут приобщиться к вкусной сети кофеен «Шоколадница».

Еще одним грандиозным открытием станут первые мобильные автомобили-рестораны на колесах (футраки), которые будут радовать жителей столицы полезными «вкусняшками» - свежими фруктовыми соками, горячим кофе и удивительно вкусными бутербродами. Футрак с вкусной и недорогой едой не ждет, когда клиент придет к нему, а едет к нему навстречу сам. Представители компании «НАМОИШГОХИ ШОКОЛАД» «ГАЛЕРЕЯ ШОКОЛАД» утверждают, что уже в течение этого года по Душанбе будут запущено несколько мобильных футраков.

Отметим, что на сегодняшний день в компании работает более 80 человек, а в связи с расширением сети в ближайшее время компания планирует обеспечить рабочими местами до 300 жителей республики.

1 /6

Добро пожаловать в новую летнюю кофейню «Шоколадница»! А тем, кто спешит на работу и не успел дома позавтракать, и по пути увидел спасительный футрак, обязательно зайдите, и, поверьте, вы не пожалеете!