Часы Patek Philippe Triple Complication, владельцем которых указан Владимир Владимирович Путин, проданы с аукциона неизвестному покупателю за один миллион 54 тысячи евро. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на организатора торгов, компанию Monaco Legends Auctions, пишет Медуза.

Как рассказала аукционная компания, лот под номером 239 был продан в первый день торгов, 19 июля.

«Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями», — сообщили в Monaco Legends. — «Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов».

О том, что на аукцион в Монако выставлены часы, принадлежащие человеку по имени Владимир Владимирович Путин, стало известно в июне. Организаторы указывали, что владелец часов — президент России. В Кремле сообщения о продаже «часов Путина» назвали фейком.

При этом в компании Monaco Legends Auctions настаивали, что лот действительно принадлежал Владимиру Владимировичу Путину — именно его имя значилось в гарантийном паспорте часов, а в этом документе «в 99,9% случаев указывается имя фактического владельца».